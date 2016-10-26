Kaza, Derince Çenesuyu mesire alanı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol çalışmalarının devam ettiği Ertuğrul Gazi bulvarında, 41 LL 114 plakalı otomobili ile seyir halinde olan Buğra Durdu, bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil önce orta refüje girdi. Daha sonra hızını alamayan otomobil yol kenarında çalışma yapan iş makinesinin kepçesine çarptı. Çarpmanın ardından savrulan otomobil duvara çarparak durabildi.

Kazada araçta sıkışan sürücü Buğra Durdu ve 1 yaşındaki oğlu Mehmet Akif, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak 112 ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan hafif yaralı anne ve oğul, ambulansla Derince Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza ardından kullanılmaz hale gelen aracın içine küçük sıyrık ve kırıklarla atlatan anne ve oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İsmail Gündüz

KOCAELİ