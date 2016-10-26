Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Anne ve oğul, hurdaya dönen araçtan sağ çıktı

Anne ve oğul, hurdaya dönen araçtan sağ çıktı

Kocaeli’nin Derince ilçesinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki iş makinesine sonra da duvara çarpan otomobildeki anne ve oğul araçtan sağ çıktı.

Anne ve oğul, hurdaya dönen araçtan sağ çıktı

26 Ekim 2016 13:25
Anne ve oğul, hurdaya dönen araçtan sağ çıktı - Tıkla İzle

Kaza, Derince Çenesuyu mesire alanı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol çalışmalarının devam ettiği Ertuğrul Gazi bulvarında, 41 LL 114 plakalı otomobili ile seyir halinde olan Buğra Durdu, bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil önce orta refüje girdi. Daha sonra hızını alamayan otomobil yol kenarında çalışma yapan iş makinesinin kepçesine çarptı. Çarpmanın ardından savrulan otomobil duvara çarparak durabildi.

Kazada araçta sıkışan sürücü Buğra Durdu ve 1 yaşındaki oğlu Mehmet Akif, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak 112 ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan hafif yaralı anne ve oğul, ambulansla Derince Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza ardından kullanılmaz hale gelen aracın içine küçük sıyrık ve kırıklarla atlatan anne ve oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. 

İsmail Gündüz
KOCAELİ 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 18°C

  • İzmir

    İzmir 24°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!