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Anneden kızına son dokunuş

Ordu’da geçen Cumartesi günü geçirdiği trafik kazasında yaralandıktan sonra tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen ve 4 kişiye ikinci bir yaşam umudu veren 20 yaşındaki Hilal Yiğit, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Anneden kızına son dokunuş

27 Aralık 2016 14:44

Hilal Yiğit’in Ordu Devlet Hastanesi morgundan alınan cenazesi ailesi tarafından alındıktan sonra ilk olarak Bahçelievler Mahallesi'ndeki evlerine getirilerek komşu, dost ve arkadaşlarından helallik alındı.
Hilal Yiğit’in annesi Zehra Yiğit, Ulu Cami’ye getirilen kızının cenazenin başından bir an olsun ayrılmadı. Tabutu öpüp koklayan gözü yaşlı anne Zehra Yiğit, kızının cenazesine son kez dokunarak, “Meleğim, gül bebeğim, canım kızım” diyerek ağladı.

Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına AK Parti Ordu Milletvekilleri Oktay Çanak, Ergün Taşçı, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Gülyalı Belediye Başkanı Talip Şen, AK Parti Ordu İl Başkanı Uğur Çelenk ve kalabalık bir cemaat katıldı. Acılı baba Murat Yiğit, cenaze namazı kılınırken sık sık dua etti. Metanetini koruyan baba Murat Yiğit, kızının tabutunu omuzlayarak cenaze aracına kadar götürdü. Cenaze araca konulduğu sırada cami etrafında bulunan evlerden insanların dua ettiği gözlendi. 

Metin Akyürek

Etiketler: 20 yaşındaki Hilal Yiğit, ordu


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