Anneler Günü Mesajları 2017 | Resimli Anneler Günü Mesajları ( 2017 Anneler Günü mesajları ve şiirleri)

Birbirinden güzel Annler Günü mesajları için doğru adrestesiniz. Nasıl bir mesaj atsam da anneme bu özel günününde daha da özel hisettirsem diyorsanız haberimizden en beğendiğiniz sözü veya şiiri seçebilirsiniz. Her yıl mayıs ayının ikinci pazarı kutlanan Annler Günü geldi çattı. Bü önemli günde annlerinize hediyelerinizi alsanız da bu hediyeleri bir de güzel bir mesaj veya şiirle taçlandırabilirsiniz. Bizler için her türlü fedakârlığı yapan annelerimizi mutlu edecek iki çift söz için haberimizden Anneler Günü mesajlarından en uygun olanı seçebilirsiniz. İşte mesajlar...

ANNELER GÜNÜ MESAJLARI

Beni başkası ağlatırken derdime derman olansın, başkası bırakırken her an yeniden sahip çıkansın. Seni çok seviyorum anneciğim. Anneler günün kutlu olsun.

Güzel annem, sen benim her şeyimsin, kalbimin en büyük neşesisin. Anneler günün kutlu olsun.

Gözyaşlarımı dindiren, beni hayata getiren ve hayata bağlayan canım annem. Anneler günün kutlu olsun.

Güneş yüzlü, altın kalpli, ağırbaşlı, tatlı dilli, meleklerin eşi sanki sensin, benim güzel annem. Anneler günün kutlu olsun.

Penceresiz odamda, ışıkların en nadidesiydin. Akıl hocam, hayat danışmanımdın. Yollar ayrıldı ama kalpler asla. Seni seven yavrun anneler gününü unutmadı. İyi ki varsın annem.

Annem senin sevgin dünyamı ısıtan tek güneştir. Hiç ışığın eksilmeyecek biliyorum. Varlığınla mutluyum. Anneler günün kutlu olsun sevgili annem.

Sınırsız bir sevgi, anlatılmaz bir sevgiyle beni seven annem, sana layık olmak için yaşıyorum. Anneler günün kutlu olsun.

Anneler günün kutlu olsun Annem! Her zaman söylemesem de seni çok sevdiğimi bir tek sen biliyorsun.

Geleceğini oluşturacak her yeni günün bir önceki günden daha güzel, isteklerine uygun ve seni mutlu edecek şekilde olmasını dilerim. Anneler günün kutlu olsun benim melek annem.

Anne senin yüreğin taş olsa dayanır mı, kuş olsa, çiçek olsa, gündüz olsa, kırılmaz mı? Acıdan bir sap menekşenin boynu bu kez dağlar doğursun beni anne. Sen de ılık bir yağmur ol durmadan yağ kanayan yerlerime. Anneler günün kutlu olsun canım annem.

- Anne senin yüreğin taş olsa dayanır mı, kuş olsa, çiçek olsa, gündüz olsa, kırılmaz mı? Acıdan bir sap menekşenin boynu bu kez dağlar doğursun beni anne. Sen de ılık bir yağmur ol durmadan yağ kanayan yerlerime. Anneler günün kutlu olsun canım annem.- Benim için herşeye katlanan, her zaman yanımda olan, değeri biçilemeyen dünyanın en güzel annesine.. Anneler günün kutlu olsun Anneciğim.

Meğer dilimdeki ve beynimdeki en güzel kelime senin adınmış. Sana her seslenişimde ya acım dinmiyor ya da sevgim coşuyor… Anneler günün kutlu olsun.

Eğer bana gözlerinle değil de kalbinle bakmış olsaydın, seni ne kadar sevdiğimi çok iyi anlardın…Anneler günün kutlu olsun. Dünyada kimseyi seni sevdiğim kadar sevemem, bağlanamam. Anneler günün kutlu olsun canım annem.

Anneciğim benim, hüznümü sevince dönüştüren tek insansın. Anneler günü kutlu olsun bitanem.

- Sabırlısın, sıcaksın, şefkatlisin, koruyucumsun, bağışlayansın.. Annemsin. Seni çok seviyorum.

Her şeye değer senin sonsuz sevgin... Annem annem... Seni çok arıyorum... Çok özledim. Anneler günün kutlu olsun biricik meleğim.

ANNELER GÜNÜ ŞİİRLERİ

ANNEM

Annemi ben çok severim,

Melek annem, güzel annem,

Üzülmesin sakın derim

Melek annem, güzel annem.

İyi doğru sözler onda,

Şefkat dolu gözler onda,

Sevgi, ışık var yolunda,

Melek annem, güzel annem.

Anne yüzü ne asil yüz,

Anne gözü ne derin göz,

Anne özü, pırlanta öz,

Melek annem, güzel annem.

O gülerse çağlayanım,

O ağlarsa ağlayanım,

Ona gönül bağlayanım;

Melek annem, güzel annem

ANNE

Ağaç olsan

Dal olurum anne

Yaprak olurum

Sana gelirim

Deniz olsan

Sel olurum anne

Irmak olurum

Sana gelirim

Bahçe olsan

Gül olurum anne

Toprak olurum

Sana gelirim

Güneş olsan

Yol olurum anne

Bayrak olurum

Sana gelirim

ANNECİĞİM

Anneciğim bugün sen dur

Ben bakayım sana ne olur

Ne istersen pişireyim

Evi silip devrişeyim

Ben doldurdum aklarını

Ödeyemem haklarını

Bugün senin günün anne

Bak kendini yordun gene

Canım kadar sevdiğim kim

CANIM ANNEM

Yemeyip de yediren,

Giymeyip de giydiren,

Her an bizi düşünen

Canım annem, gül annem.

Kol açıp, kanat geren,

Ömrünü bize veren,

Biz gülünce sevinen

Canım annem, gül annem.

ANNE SEVGİSİ

Sıcağın sinmiş bana,

Seni severim ana.

Sensin bana can veren,

Sensin bana kan veren.

Küçükken yudum yudum,

Sütlerinle uyudum.

Kulağıma ninniler,

Neler söyledin, neler.

Beni büyüttün ana,

Beni yürüttün ana.

ANNECİĞİM

Ak saçlı başını alıp eline,

Kara hülyalara dal anneciğim!

O titrek kalbini bahtın yeline,

Bir ince tüy gibi sal anneciğim!

Sanma bir gün geçer bu karanlıklar,

Gecenin ardında yine gece var;

Çocuklar hıçkırır, anneler ağlar,

Yaşlı gözlerinle kal anneciğim!

Gözlerinde aksi bir derin hiçin,

Kanadın yayılmış, çırpınmak için;

Bu kış yolculuk var, diyorsa için,

Beni de beraber al anneciğim!...

DÜNYADAKİ MELEĞİM

Dünya ya gelmeden önce,

Yalvardım Yaradan'a.

Ağladım hıçkıra, hıçkıra

Nasıl yaşarım Dünya'da?

Ulu Yaradan buyurdu:

Gönderdim bir melek Dünya'ya

O yemez, seni yedirir.

O giymez, seni giydirir

Ben onu nasıl bilicem?

Sen ona anne diyecen.

ANNEM

Annelerin en güzeli,

Sensin, benim güzel annem.

Ilık esen bahar yeli,

Sensin, benim güzel annem.

Güneş yüzlü, altın kalpli,

Ağır başlı, tatlı dilli,

Meleklerin eşi sanki

Sensin, benim güzel annem.

Açan çiçek, çağlayan su,

Gülümseyen engin duygu,

Evimizin mutluluğu

Sensin, benim güzel annem.

RESİMLİ ANNELER GÜNÜ MESAJLARI

En güzel 2017 Anneler Günü mesajları için doğru adrestesiniz. Her yıl mayıs ayının ikinci Pazar günü kutlanan anneler günü bu yıl 14 Mayıs Pazar gününe denk geliyor. Hayatımızın en önemli insanı olan bizler için her türlü fedakârlığı yapan annelerimizin bu özel gününü en güzel şekilde kutlaya bilmeniz için sizler için birbirinden özel mesajları bir araya getirdik. İşte birbirinden güzel Anneler Günü mesajları...