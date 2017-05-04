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Anneler günü ne zaman? 2017 Anneler Günü bu hafta sonu mu kutlanacak?

2017 anneler günü ne zaman? Mayıs ayına girdiğimiz şu günlerde binlerce kişi Anneler Günü ne zaman sorusunun cevabını aramaya başladı. Her yıl Mayıs ayında kutlanan bu özel günde insanlar annelerini mutlu etmek için büyük çaba sarfediyor. Peki bu özel gününü kutlayacağımız Anneler Günü ne zaman? İşte tüm merak edilenler...

Anneler günü ne zaman? 2017 Anneler Günü bu hafta sonu mu kutlanacak?

04 Mayıs 2017 12:35

Anneler günü ne zaman sorusu binlerce evlat tarından merak ediliyor. Bu özel günde annelerine güzel sürprizler yapmak isteyen kişiler Anneler gününün ne zaman olduğunu araştırıyor. Doğduğu andan itibaren evlilik çağına gelene kadar evlatlarını bir an olsun yanlız bırakmayan annelerimizin bu özel gününü ayın Mayıs aynın kaçına denk geliyor. İşte anneler günü hediye önerileri ve tüm detaylar...

2017 ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

Annler günü her yıl olduğu gibi bu sene de Mayıs ayının ikinci Pazar günü kutlanacak. 2017'de annler günü ise 14 Mayıs'a dnk geliyor. 

ANNELER GÜNÜ ALINABİLECEK HEDİYELER

Annelerimize alabileceğimiz hediyelerden birkaçını sizler için derledik.  Annemize alacağımız küçücük bir hediye onlar için büyük önem taşırken annemize ona olan sevgimizi bu hediyelerden bir kaçı ile gösterebiliriz...

Bit buket çicek, küçük ev aletleri, anıların korunması için birfotoğraf çerçevesi, duvar saati, kolye, küpe, saat gibi takılar, kutu çikolata, züccaciye eşyaları, mutfak eşyaları, kıyafet gibi hediyelerle annelerimizi mutlu edebiliriz.

NNELER GÜNÜ NEDEN KUTLANIYOR?

Anneler Günü'nün nereden ortaya çıktığı ile ilgili birçok rivayet bulunmaktadır. Bunlardan en çok konuşulanı ise ABD'nin Virginia eyaletinde ikamet eden öğretmen Anna Jarvis isimli bir kadının, 1905 yılında vefat eden annesi için her yıl kutlama yapmak istemiştir.

Bu kutlama ilk kez, 1908 yılında bir okulda 407 çocuk ve anneleriyle gerçekleşmiştir. Anna'nın bu girişimi, temsilciler meclisi tarafından uygun görülmemiş, resmiyete kavuşturulmamıştı. Anna bu durumu, medya ve politikacıların önde gelen isimlerine paylaşmış, bu çabalar sonunda 1914 yılının ikinci pazarı anneler günü olarak ilan edilmiştir. 

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