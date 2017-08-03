Anneleri alışverişe gitti, çıkan yangınında 2 çocuk hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Sayağzı Mahallesi’nde Sevgi Karakan ve Güneş Yapal isimli kadınlar çarşıya alışverişe çıktı. Sevgi Karakan 3 yaşındaki çocuğu Hasan Umut Karakan ve Güneş Yapal 9 yaşındaki oğlu Aykut Yapal’ı, 4 yaşındaki çocuğu Durdu Yapal’ı 18 yaşındaki kızı Ümmühan Yapal’a bırakarak evden ayrıldı.

Bir süre sonra evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangına müdahale edemeyen Ümmühan Yapal evin dışına çıkıp bayıldı. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdiler. Olay yerine gelen ve ev içerisinde söndürme çalışmaları yapan itfaiye ekipleri 3 yaşındaki Hasan Umut Karakan ve 4 yaşındaki Durdu Yapal’ın cesedini buldular. Yangın sırasında 9 yaşındaki Aykut Yapal’ın ise bakkala gittiği için evde bulunmadığı öğrenildi. Ölen çocukların aileleri olay yerinde sinir krizleri geçirirken, polis olayla ilgili geniş çapta soruşturma başlattı.

Murat Şengi

