Askeri uçakla cenazesi Harakani Havaalanına getirilen şehit Astsubay Ömercan Yekebağcı için burada tören düzenlendi. Kars Valisi Rahmi Doğan, Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, şehidin yakınları, meslektaşları ve sevenlerinin hazır bulunduğu törende gözyaşları sel oldu.

TABUTA SARILAN ŞEHİDİN YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Oğlunun tabutuna sarılan şehit babası Zeki Yağbasan, gözyaşlarına boğuldu. Tabuta sarılan şehidin yakınlarını Vali Doğan ile Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta teselli etti.

Törenin ardından şehidin cenazesi Kafkas Üniversitesi morguna kaldırıldı. Şehidin annesi Fikriye Yekebağcı oğluna ağıtlar yakarak, “Ömercan, Ömercan niye kolumu kanadımı kırdın” diyerek gözyaşı döktü.

Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömercan Yekebağcı’nın cenazesi yarın cuma namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Yekebağcı’nın cenaze törenine Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da katılacak.