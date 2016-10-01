İzmir'de, elektrik teknisyeni olarak çalışan Cemal Altun, eşinden ayrıldıktan bir müddet sonra 32 yaşındaki D.A. ile tanıştı. İki sevgili bir müddet sonra da aynı evde yaşamaya başladıktan sonra evlilik kararı aldı. D.A., bir müddet sonra da evlilik hazırlığı yaptığı Cemal Altun’dan hamile kaldı. İki sevgilinin tartışması sırasında D.A. isimli kadının doğmamış bebeği hakkında sözleri kan dondurdu. Konuşma sırasında D.A, "O büyücek elbet. Doğduktan sonra onu da kendimi de satacağım" şeklinde bir söz sarf etti. Cemal Altun da, bu sözleri ses kaydına aldı. Bu sözlerden bir müddet sonra da kadın bebeğinin dünyaya getirdi.

“Satarım da satmam da o çocuk elbette büyüyecek”

Öte yandan, Cemal Altun, daha sonra da bu kayıtları savcılığa taşıdı. Altun, bebeğini göremediğini ve çocuğu hakkında endişe duyduğunu öne sürerek, “Ses kaydından benim, iki gün sonra doğacak çocuğumun para karşılığında satacağını ve kendisinin fuhuş yapacağını söyledi. Ben bunu söylediği zaman ‘günah değil mi Allah’tan da mı korkun yok mu?’ dedim. ‘Sen bu çocuğa nasıl böyle bir şey yapabilirsin ben babasıyım’ dediğimde, O da ‘benim günahım, satarım da satmam da o çocuk elbette büyüyecek. O çocuğa fuhuş yaptıracağım, satacağım’ dedi. Kadının benim yeni doğan çocuğumu satacağıma dair beyanlarını vardır” dedi.

“Kardelenimin cani ruhlu kadından alınmasını istiyorum”

Altun, bebeğin annesinden alınması gerektiğini ifade ederek, “Ben bu kız çocuğunun, benim kardelenimin bir an önce cani ruhlu kadından alınmasını istiyorum" şeklinde konuştu.

Öte yandan, D.A.’nın çocuğu tarafından 8 yaşındaki kızının cinsel istimara uğradığını iddia eden Altun, bu istismara D.A’nın göz yumduğunu söyledi. Altun, şöyle devam etti:

“Kızım, ‘ben o eve gitmek istemiyorum. Ben anlatırsam beni öldürürsün’ dedi. Ben de, ‘Babacım ben senin babanın anlat ne sıkıntın varsa’ dedim. Kızım bana sadece bir kelime söyledi dünyam başıma yıkıldı. Evime gittim koşarak, ‘Hatun gel, oğlunu çağır. Böyle bir olay olmuş, Kızıma oğlun cinsel istismarda bulunmuş. Aslı var mı? Yoksa da gelsin konuşalım’ dedim. Bu sözlerden sonra boynuna sarılıp boğmaya kalktı. Çocuğumu elinden zor aldım. Bahçede üzerimize taşlar attı. Evlilik amacıyla tanıştığım bayan benim kız çocuğu altı ay boyunca kendi oğlu tarafından cinsel istismara uğradığını ve bu cinsel istismarı da kendisinin gördüğünü ve bu olaylara da defalarca şahit olduğu halde bu aylara müdahale etmemekle birlikte kız çocuğumun ruh sağlığı dengesini bozmuştur. Bu olayla ilgili yasal süreci başlattım.”

