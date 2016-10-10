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"Annenin duası ile gittin, sela ile geldin"

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde PKK’lı teröristlerce düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan Jandarma Er Eyüp Hacıoğlu, memleketi Malatya’nın Yazıhan ilçesi Sürür Mahallesi’nde binlerin katılımı ile son yolculuğuna uğurlandı.

&quot;Annenin duası ile gittin, sela ile geldin&quot;

10 Ekim 2016 14:00
Şehit Jandarma Er Eyüp Hacıoğlu son yolculuğuna uğurlandı - Tıkla İzle

Havayolu ile Malatya’ya getirilen Şehit Jandarma Er Eyüp Hacıoğlu’nun (21) Türk bayrağına sarılı naaşı daha sonra karayolu ile Sürür Mahallesi’ne getirildi. Tekbirlerle karşılanan şehidin naaşı ilk olarak son kez baba ocağına getirildi. Gözyaşlarının sel olduğu baba ocağında şehidin yakınları sinir krizleri geçirdi. Bu sırada şehidin bir yakını “Annenin duası ile gittin, sela ile geldin. Herkes seni konuşuyor şehidim” diyerek ağıt yaktı.

Şehidin babası Nihat Hacıoğlu, annesi Meral Hacıoğlu ile kardeşleri Rabia, Rukiye, Aslı ve İbrahim Hacıoğlu helallik sırasında güçlükle ayakta durabildiler. Araca çıkarak tabuta sarılan şehidin kardeşleri uzun süre gözyaşı döktü.

Evde helallik alınmasının ardından Şehit Jandarma Er Hacıoğlu için mahalledeki okulun bahçesinde cenaze töreni yapıldı. Törene Malatya Valisi Mustafa Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, 2. Ordu Garnizon Komutanı Tümgeneral Asım Kocaoğlu, AK Parti Malatya milletvekilleri Nurettin Yaşar ve Taha Özhan, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, Emniyet Müdürü Ömer Orhal, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, MHP İl Başkanı Mehmet Erdem ile şehidin yakınları ve yaklaşık 10 bin kişi katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı askeri manga eşliğinde cenaze aracına taşındı. Bu sırada binler hep bir ağızdan tekbir getirip teröre lanet yağdırdı. Şehidin cenazesi daha sonra askeri bando eşliğinde mahalle mezarlığına götürülerek burada toprağa verildi. Şehit Jandarma Er Eyüp Hacıoğlu’nun askere gitmeden önce AK Parti Malatya Gençlik Kolları yönetiminde yer aldığı öğrenildi.

Cahit Özçelik - Erdal Akbuğa - Yakup Arkın

Etiketler: Şehit Jandarma Er Eyüp Hacıoğlu, türk bayrağı


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