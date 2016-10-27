Fazla kilolarından kurtulmak isteyen 176 kilo ağırlığındaki Tülay Önder, yıllardır uyguladıkları diyetlerden istedikleri sonucu alamayınca son umut olarak Sağlık Bakanı Recep Akdağ’a mektup yazdı. Mektubun incelemesi sonrası Sağlık Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü görevlileri durumu Amasya’ya bildirdi. İl Sağlık Müdürü Dr. M. Rüştü Ertosun, Önder ailesinin evine obez ambulansı gönderdi. Sağlık ekiplerini ve ambulans görünce bir süre duygulanan anne ile oğlu Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirilerek bir dizi kontrolden geçirildi.

Defalarca diyetisyen desteğiyle uyguladığı diyet denemeleri sonuçsuz kalan Tülay Önder ile 7. sınıfa giden oğlu Murat’ı dahiliye, kardiyoloji, genel cerrahi, fizik tedavi uzmanları muayene etti. Anne ile oğluna uygun bir diyet programına başlaması tavsiye edilirken bir sonraki kontrol için tarih verildi. Annenin ilerleyen süreçte ileri bir merkezde obezite cerrahisi programına alınması da değerlendirildi.

İlgisinden dolayı Recep Akdağ’a teşekkür eden Tülay Önder, “Sayın bakanımıza faks çektim. Bel fıtığım var. Astımım var. Şeker hastasıyım. Yürüyemiyorum. Bana elinize uzatın diye faks çektim. 13 yaşında bir oğlum var. Onun bile temizliğini yapamıyorum. Banyosunu yaptıramıyor, sırtını bile süremiyorum yazdım. Sağ olsun destek çıktı” dedi.

Tek isteğinin oğluyla okula yürüyerek gitmek olduğunu belirten Önder, “Oğlumu okula götürmek istiyorum ama yarı yoldan geri dönüyordum. Elli metre gittiğimde belim kilitleniyor. Oturup bir köşe başında bekledikten sonra geri eve geliyorum. Evlenirken 120 kiloydum. Şimdi 176 kilo geliyorum. Sanki her ay 10 kilo alıyor gibiyim. Oğlumda 13 yaşında 102 kilo. Diyetisyenlere gidiyoruz. Yapıyoruz. 3 kilo verirsek, 5 kilo geri alıyoruz. 45 dakika yürüyüş yapın diyorlar ama yürüyemiyorum ki. 50 adım atınca dizlerim gidiyor” şeklinde konuştu.

Eşi ve oğlunun sağlıklarına kavuşmasını isteyen emekli hizmetli Hasan Önder de, Bakan Akdağ'a ve Amasya İl Sağlık Müdürlüğü personeline teşekkür etti.

Murat Çelik A.