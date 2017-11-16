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Annesi doğum gününde babasını öldürdü

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, uzaklaştırma cezası verilen genç kadın, kendisinden boşanmak isteyen kocasını, küçük çocuğunun gözü önünde kurşun yağdırarak öldürdü.

Annesi doğum gününde babasını öldürdü

16 Kasım 2017 12:53

Edinilen bilgiye göre, küçük oğlu F.G’nin yaş günü olduğu için ayrı yaşadığı kocası Erdoğan G’nin evine gelen 2 çocuk annesi Birgül G, tartışma çıkınca sinir krizi geçirdi. Öfkeli kadın çantasından çıkarttığı tabanca ile kocasına 5 el ateş etti. Ağır yaralanan talihsiz koca hastanede hayatını kaybetti.

En acı doğum günü

Bir süredir ailevî meseleler yaşadıkları için annesi ve babası ayrı olan 9 yaşındaki F.G, doğum gününde en acı sürprizi yaşadı. F.G, doğum gününde annesinin babasını öldürmesine şahit oldu. Mahalle sakinleri, küçük çocuğun feryatlar içinde yalınayak sokağa çıktığını, annesi ile birlikte evden uzaklaşmak isterken polisin geldiğini söyledi. Birgül G. gözaltına alınırken, olayla alakalı tahkikat sürüyor. 

Musa Öztürk

 

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