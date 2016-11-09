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Annesi otobüs altında kalan Kaan bebek taburcu oldu

Bursa'da, otobüsün çarptığı 7 aylık hamile Tuğba Dilmeç'in karnından sezaryenle alınarak, Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi edilen Kaan bebek taburcu edildi.


09 Kasım 2016 14:59

Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi sorumlu hekimi Doç. Dr. Mehmet Nevzat Çizmeci, “Kaan bebek, bir ay önce annesinin hayatını kaybetmesi üzerine, sezeryanla alınıp, yeni doğan yoğun bakım ünitemizde takip edildi. 32 haftalık prematüre bebek. Prematüre bebeklerde yatışları sırasında bir takım sıkıntılar yaşanır. Bebeğin genel durumu gayet iyi. Şu an bir ayını tamamladı. Hedeflediğimiz kiloya ulaştı. Bugün de kendisini taburcu etmenin mutluluğu içindeyiz" dedi.

Kaan bebeğin 32 haftalık olduğunu hatırlatan Çizmeci, "Anne karnında yaşadığı çok ağır bir doğum stresi söz konusu. Yoğun bir stresin etkisiyle ilk 1 haftalık sürecini geçirdi. Bu kadar stresin etkisiyle beyninde bir takım harabiyetlerin oluştuğunu biz MR sayesinde gözlemledik. Ancak serebnal palsi, yeni doğan bir bebek yatarken koyulabilecek bir teşhis değil. Yıllar içerisinde klinik olarak oturan bir tablo. Bu bakımdan serebnal palsi diyebilmek mümkün değil. Göz ve işitme taramasını bizler tamamladık, onlarla ilgili bir sıkıntısı yok. Beyninde bir harabiyet var, ama bunun Kaan bebeği ileride ne kadar etkileyeceğini söyleyebilmek ş uan için mümkün değil” diye konuştu.

“Her doğan prematüre bebekte olduğu gibi Kaan bebeği de bundan sonra yakın takip süresi bekliyor" diyen Çizmeci, "Biz bu tip bebekleri ortalama 5 yaşına kadar takipte tutarız. Sadece prematüre olmasından değil, başka sıkıntılar olmasından dolayı da çocuk nörolojisinin takibinde olacak” dedi. 

Zafer Peker

Etiketler: Kaan bebek


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