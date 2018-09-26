Annesinden şiddet gören küçük kızın yaşadığı çöp ev temizlendi

Tuzla'da sokak ortasında kızına şiddet uygulayan A. D. isimli kadının çöplüğe dönen evinde Tuzla Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler temizlik yaptı. Çöp yığınları oluşan evin her tarafını didik didik temizleyen ekipler, yazılı olan duvarları da boyadı.

“Kızım 45 gün hastanede yattı”

Kızı A. D.'nin evine ilk kez geldiğini söyleyen İbrahim Keşci, “Baba olarak bu surecin peşindeydim. Bir evladını kolundan tutup böyle bir rahatsızlığı durumunda hastaneye götüremediğimden dolayı kanun yoluna başvurdum. 20 Nisan'dan beri çocuğumun rahatsız olduğunu, tekrarladığını hissettiğim andan beri peşindeydim bir türlü başaramadım. Netice itibariyle benim kızım rahatsızdı. Daha önce hastanelerde, Erenköy'de 45 gün yattı. 2012'de tekrarladı. Kaymakamlık vasıtasıyla ekiple hastaneye götürdük. Bir hap, bir de iğne vurdular. Akşam hapı verin dediler. Halbuki ben onun yatarak tedavi olmasını istiyordum. Bugün kızımın evini geldim, ilk defa gördüm. Bayılmamak için de elimden gelen mücadeleyi vermeye çalıştım" dedi.

Mustafa Biçer

