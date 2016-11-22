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Annesine sinirlendi, oturduğu evi yaktı

Adana'da, tartıştığı annesine sinirlenen bir kişi oturduğu evi yaktı.

Annesine sinirlendi, oturduğu evi yaktı

22 Kasım 2016 23:20

Edinilen bilgiye göre olay, saat 21.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Sarıçam Mahallesi 2463 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Ufuk G. (34) akşam saatlerinde içkili olarak eve geldi ve annesi Leyla G.'den (61) para istedi. Leyla G.'nin para vermeyeceğini söylemesi üzerine anne ve oğul arasında tartışma yaşandı.
Sarhoş olduğu için Ufuk G. evi yanıcı maddeyle ateşe verdi. Evdeki eşyaların alev almasıyla anne ve oğul kendilerini dışarı attı. Mahalleli olayı itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye yangını söndürürken, polis olay mahallinde bulunan Ufuk G.'yi gözaltına aldı. Yangın sonrası evdeki eşyalar kullanılamaz hale gelirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. 

Umutcan İşledici
 


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