Annesine yazdığı mektupta örgütün yapılanmasını anlatmış

Edinilen bilgilere göre, 15 Ağustos 2018 tarihinde Adıyaman’ın Kömür Beldesinde terör örgütü PKK tarafından bir mermer ocağına saldırı düzenlenmiş ve saldırıda 13 iş makinesi yakılmıştı. İhbar üzerine olay yerine giden askeri zırhlı aracın geçişi esnasında EYP patlatılmış 2 asker yaralanmıştı. Yaşanan olayın hemen ardından 16 Ağustos 2018 tarihinde daha Kuyucak bölgesinde arama ve tarama faaliyetlerini yürüten askerlere yönelik PKK terör örgütü tarafından yapılan saldırıda 4 asker şehit olmuştu. Yaşanan olaylar sonrası Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde DBP’den seçilen Kömür Belde Belediye Başkanı Hüseyin Yuka, HDP Gerger İlçe Başkanı Mahmut Özdemir PKK’ya yardım ve yataklık suçundan yakalanarak gözaltına alınmış çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Olayı geniş çaplı soruşturan jandarma ekipleri İçişleri Bakanlığının Aranan Terörist Listesinde Gri Kategorisinde yer alan Adıyaman’ın Çelikhan ilçe nüfusuna kayıtlı Zülfikar kod adlı Yusuf Tunç’un annesi Şehriban Tunç’un Çelikhan’ın Pınarbaşı Beldesinde bulunan ikametine operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon kapsamında terörist annesi Şehriban Tunç yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda evde çok sayıda mektuplar bulundu. Mektupların terörist Yusuf Tunç tarafından annesi Şehriban Tunç’a gönderildiği ortaya çıktı. Yapılan incelemeler sonrası mektuplara el konulurken terörist annesi Şehriban Tunç gözaltına alınarak Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Burada sorgusu tamamlanan Tunç, daha sonra Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Adliyeye sevk edilen Şehriban Tunç, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan annesi Şehriban Tunç’a mektuplar yazan Yusuf Tunç’un mektuplarda annesinden tıbbi malzemeler, erzaklar, para, içecek gibi malzemeler istediği Kahramanmaraş ve Adıyaman’da terör eylemleri yaptıktan sonra Kandil’e gideceğini ve burada örgütün üst düzeyinde yer almaya çalışacağını belirtiği iddia edildi.

Yusuf Tunç’un annesine mektuplarda aynı zamanda Adıyaman’ın KCK yapılanmasından bahsettiği, örgütte kimlerin yer aldığını da söylediği iddia edildi.