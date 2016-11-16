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Annesini 243 yerinden bıçaklayan sanık şizofren çıktı

Bursa’da annesini 243 yerinden bıçaklayarak öldüren sanığın şizofren olduğu kesinleşince mahkeme heyeti ceza vermedi.

Annesini 243 yerinden bıçaklayan sanık şizofren çıktı

16 Kasım 2016 10:11

19 Ocak Salı günü merkez Osmangazi ilçesi Elmasbahçeler Mahallesi’nde meydana gelen olayda Selçuk Bakıryapan (39), annesi Muazez Bakıryapan’ı (67) 243 bıçak darbesiyle öldürdü. Olayın ardından tutuklanan ve Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakkında ‘kasten adam öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet istemiyle dava açılan Bakıryapan son kez hakim karşısına çıktı. Mahkemeye katılan ve ifadelerini tekrarlayan abla S.D., “Olay akşamı 04.00 sıralarında kardeşim beni aradı. Bana, ‘Annemi bıçakladım, öldürdüm. Kendimi de bıçakladım’ dedi. Bende, ‘Neden yaptığını’ sordum. Bana, ‘İki gecedir uyku uyuyamıyorum. Annem bana bağırdı. Ben kendimi öldürmek istedim. Ancak annem bağırınca ondan dolayı bıçakladım’ dedi. Bende her zamanki gibi aradığını düşündüm. Bana gelmemi isteyince o saatte gelemeyeceğimi söyledim. Anneme böyle bir şey yapabileceğine ihtimal veremedim ve telefonu kapattım. Sabah 07.00 sıralarında kardeşim tekrar aradı. Bana, ‘Annemi tuzlayayım mı? Kokacak. Jandarma, polis ve ambulans çağır’ deyince ben de ‘Gerçekten yaptın mı?’ diye sordum. Bana, ‘Yaptım, kendimi de bıçakladım. Kan kan içerisindeyim’ dedi. Bunun üzerine ben korktum. Hemen oğlumla beraber taksi çağırıp, annemin evine gittim. Kapıyı çalmama rağmen açmadı. Aşağıdan bağırınca cama çıktı. Elinde bıçak vardı. Üzerindeki kazak ta kan içerisindeydi. Karnı yarılmış biçimdeydi. Daha sonra polis ve itfaiye girdi. Şikayetçiyim” dedi.

ŞİZOFREN OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Mahkeme heyeti; İstanbul Adli Tıp Kurumu İhtisas Dairesi’nden gelen raporu okudu. Raporda Selçuk Bakıryapan’ın şizofren hastası olduğu tespit edildi. Son sözü sorulan Bakıryapan, “Takdir mahkemenindir. Karara saygı duyuyorum” diye konuştu.

HASTANEDE TEDAVİ GÖRECEK

Mahkeme şizofren hastası olduğu belirlenen Bakıryapan’a ceza ehliyeti olmadığından dolayı hapis cezası vermedi. Mahkeme heyeti, Bakıryapan’ın yüksek güvenlikli bir sağlık kurumunda tedavi görmesini kararlaştırdı.

Ahmet Faruk Çabuk 


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