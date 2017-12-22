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Annesini neden öldürdüğünü hatırlamadı

Bursa'da, annesini öldüren genç, pişman olduğunu ifade ederek, neden böyle bir şey yaptığını hatırlamadığını söyledi.

Annesini neden öldürdüğünü hatırlamadı

22 Aralık 2017 13:08

Geçen nisan ayında Osmangazi'ye bağlı Kuruçeşme Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Aykut S. (24), annesi Nevin S.'yi (55) örtüyle boğarak öldürdü. Olayın ardından zanlı tutuklandı.

Aykut S., hakkında Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'yakın akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı. İlk kez hakim karşısına çıkan sanık, "Annem ile birlikte yaşıyordum. O gün evimize genç bir kadın geldi. O sırada arkadaşım Ufuk ile oturuyorduk, annem de evdeydi. Anlayamadığım bir şeylerle uğraştı. Büyü yaptığını zannediyorum. O akşam ne yaptığımı bilemez bir haldeydim. Gece yarısı annemi öldürdüm. Çok pişmanım. Ama annemi niçin öldürdüğümü hatırlamıyorum" dedi.
Mahkeme heyeti, sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığının araştırılmasına karar verip, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. 

Ahmet Faruk Çabuk
 

 

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