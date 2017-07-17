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Annesini öldüren kadının davasında savcı mütaalasını değiştirdi

Sarıyer’de 57 yaşındaki annesini boğarak öldüren Aslı Sönmezler’in yargılandığı davada, mütaalasını değiştiren savcı, sanığın “kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Annesini öldüren kadının davasında savcı mütaalasını değiştirdi

17 Temmuz 2017 12:26
Annesini öldüren kadının davasında savcı mütaalasını değiştirdi - Tıkla İzle

Sarıyer Uskumruköy’de 26 Aralık 2015’te bankacı annesi Belgin Hızal’ı boğarak öldüren ve psikolojik sorunları bulunduğu iddia edilen Aslı Sönmezler'in yargılanmasına devam edildi.
İstanbul 20’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya sanık Aslı Sönmezler cezaevinden getirilirken, taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Duruşma savcısının değişmesi nedeniyle yeni savcı, mütaalasını açıkladı. Önceki duruşmada mütaalasını açıklayan savcı, sanık Sönmezler’in “kasten öldürme” suçunu haksız tahrik altında işlediği gerekçesiyle cezada indirime giderek 24 yıl hapisle cezalandırılmasını istemişti.
Mahkeme heyetine atanan duruşma savcısı, bir önceki savcının mütaalasını değiştirdi. Savcı, sanığın “kasten öldürme” suçunu haksız tahrik altında işlemediğini gerekçe göstererek ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılmasını istedi.

Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Olayın Geçmişi

Sarıyer Uskumruköy’deki Bizim Vadi Sitesi’nde yaşayan, özel bir bankanın üst düzey yöneticisi Belgin Hızal (57), psikolojik rahatsızlıkları bulunan kızı Aslı Sönmezler (34) tarafından boğularak öldürülmüştü. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Aslı Sönmezler hakkında iddianame hazırlayan savcılık, Sönmezler’e hastalığı nedeniyle ceza verilmemesi talebiyle dava açmıştı.


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