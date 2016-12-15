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Annesini ve ablasını bıçakla yaralayan sanığa 7 yıl 6 ay hapis

Kayseri'de annesini karnından, ablasını da bacağından bıçaklayan ve tutuklu yargılanan sanığa 'kasten yaralama' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Karar sonrası sanığın bacağına bıçak sapladığı ablası, "Bıçaklanan benim, yara benim, cezayı siz veriyorsunuz, nasıl bir iş anlamıyorum" dedi.

Annesini ve ablasını bıçakla yaralayan sanığa 7 yıl 6 ay hapis

15 Aralık 2016 13:16

Kayseri 2.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık İ.Ş. (21) ve sanığın annesi K.Ş. (50), sanığın ablası Y.Ş.(25), sanığın babası A.Ş. ile avukatlar hazır bulundu.
Mahkemede rahatsızlığı olduğu ve o anlık sinirlendiği için bu suçu işlediğini söyleyen sanık İ.Ş. pişman olduğunu söyledi. Sanığın annesi K.Ş. ve ablası Y.Ş. sanıktan şikayetçi olmadıklarını belirttiler.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu sanık hakkında 'kasten öldürme' suçundan dava açılsa da sanığın yaralama kastıyla hareket ettiğine kanaat getirerek sanık İ.Ş.'ye annesi K.Ş.'ye yönelik 'kasten yaralama' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Y.Ş.'ye yönelik suçtan ise 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası veren mahkeme, bu cezayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.
Karar sonrası ayağına bıçak saplanarak yaralanan sanığın ablası Y.Ş., "Bıçaklanan benim, yara benim, cezayı siz veriyorsunuz, nasıl bir iş anlamıyorum" derken, baba A.Ş. ise 'Çocuğumun gençliği yok olacak. Bu nasıl adalet' diye karara tepki gösterdi.

OLAY
İki aydır psikolojik sorunları olan İ.Ş.'yi annesi K.Ş. ve ablası Y.Ş., 21 Temmuz 2016'da Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Belediye Durma İş Hanı'nda psikiyatri doktoruna götürmek istedi. İddiaya göre İ.Ş., 'Beni bu doktora niye getirdiniz' diyerek yanında taşıdığı bıçak ile önce annesini karnından bıçakladı, daha sonra ablasının bacağına bıçağı sapladı. Karnından bıçaklanan anne ve abla ayağına saplanan bıçak ile hastaneye kaldırılırken, İ.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Anne K.Ş. şikayetçi olmazken, abla Y.Ş. şikayetçi oldu. Y.Ş. daha sonra şikayetinden vazgeçti. 

Şeref Kahraman
 

Etiketler: Anne, baba, bıçaklama


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