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Annesinin acısına dayanamayıp intihar etti

Adana'da annesini kaybettikten sonra bunalıma giren 23 yaşındaki İngilizce öğretmeni, sosyal medya hesabında "Annesinin yanında" paylaşımı yaptıktan sonra intihar etti.


08 Kasım 2016 12:44

Olay, Çukurova ilçesindeki Belediye Evleri Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, özel bir okulda İngilizce öğretmeni olarak çalışan Muradiye Aslıhan Pek (23), 6 ay önce annesini kaybettikten sonra bunalıma girdi. Babasıyla birlikte yaşayan genç öğretmen, annesinin acısına dayanamayıp yaşadıkları apartmanın dördüncü katındaki dairelerinden kendisini boşluğa bıraktı. Beton zemine çakılan genç öğretmen olay yerinde hayatını kaybetti. Muradiye Aslıhan Pek'in cenazesi, otopsi yapıldıktan sonra toprağa verildi.
Muradiye Aslıhan Pek'in intihar etmeden önce Facebook hesabında "Annesinin yanında" şeklinde paylaşım yaptığı ortaya çıktı. 

Fatih Keçe
ADANA


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