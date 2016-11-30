Olay, Doğa Mahallesi'nde sabaha karşı saat 03.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, Ahmet E. (41), bilinmeyen bir sebepten ötürü annesi Mürvet E. (65) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından Mürvet E., Bursa'nın Karacabey ilçesinde ikamet eden kızını arayarak, "Ahmet bu gece beni kesecek" dedi. Bu telefon görüşmesinin ardından Ahmet E., annesinin boğazını kesti.

Cinayetin ardından evden uzaklaşan Ahmet E., Bandırma'nın Aksakal Mahallesi'ne 30 kilometre mesafede bir akaryakıt istasyonunda jandarma ekiplerince yakalandı.

Mürvet E.’nin cesedi ise evinde Karacabey'den gelen kızı tarafından bulundu. Anne katili Ahmet E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bandırma M Tipi Cezaevi'ne konuldu. Mürvet E.’nin cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

İbrahim Aldemir

