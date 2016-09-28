Edinilen bilgiye göre olay, merkeze bağlı Elvanpazarcık beldesinde meydana geldi. Dün akşam yaşanan olayda Ahmet K.’nın (58) annesi yaşlılığa bağlı rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi. Cenaze töreninin ardından mezarlığa götürülen yaşlı kadın, aile mezarlığına defnedilmek istendi. Bu sırada iddialara göre Ahmet K., yeğeni Mustafa D. ile bilinmeyen bir sebeple tartıştı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Ahmet K., Mustafa D.’yi bıçakladı. Olay yerine çağrılan 112 ekipleri, Mustafa D.’ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansla BEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Mustafa D.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Yeğenini bıçaklayan Ahmet K. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürüldü. Ahmet K., jandarmaya verdiği ifadesinde annesinin cenazesinin defni sırasında yeğeninin kendisine küfür ettiğini iddia etti. Jandarmada gözaltında tutulan Ahmet K.’nın Zonguldak Adliyesi’ne sevk edileceği öğrenildi.