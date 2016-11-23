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Annesinin cesedi ile 5 gün boyunca koyun koyuna yattı

Bursa’da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 51 yaşındaki kadın, geçtiğimiz hafta evde vefat eden annesinin ölümünü kimseye bildirmeyince 5 gün boyunca cesedi ile birlikte aynı odada kaldı.

Annesinin cesedi ile 5 gün boyunca koyun koyuna yattı

23 Kasım 2016 12:14
Annesinin cesedi ile 5 gün boyunca koyun koyuna yattı - Tıkla İzle

Polise konuşan Dilek Toktaşlı, "Yemin ederim Cuma günü oldu. Konuşmayı kesti. 2 kez evden dışarıya çıktım iyileşir dedim ama iyileşmedi" dedi.  Edinilen bilgiye göre, Yıldırım İlçesi Teferrüç Mahallesi'nde oturan vatandaşlar, 10 yıldır aynı evde birlikte yaşayan Dilek Toktaşlı ve 87 yaşındaki annesi Hanife Toktaşlı’nın evinden kötü kokular gelmesi üzerine şüphelenerek polise haber verdi. Anne- kızın yaşadığı eve gelen polis, zili çalmasına rağmen kapı açılmayınca, çilingir yardımıyla içeriye girdi.

Dilek Toktaşlı’yı vefat eden annesinin başucunda bulan polis, gördüğü manzara karşısında dehşete düştü. Toktaşlı'nın çekyatta yatan annesinin cesedi ile 5 gün boyunca yan yana yattığı tespit edildi. Olaydan sonra ifadesine başvurulan Dilek Toktaşlı, 5 gün boyunca neden kimseye haber vermediği sorulması üzerine “Korktum yalnız yaşadığım için. 2 gün dışarıya çıktım. Yemin ederim Cuma günüydü. Dün de markete gittim. Konuşmayı kesmişti. "İyileşir" dedim ama konuşmayınca bekledim. "Komşuya mı haber versem" diye düşündüm ama geç vakit olduğu için haber vermedim. Tek başıma da kaldıramam ki. Ne yapabilirim” dedi.

Bursa Cumhuriyet Savcılığı, Hanife Toktaşlı’nın şüpheli ölümü üzerine soruşturma başlattı. Toktaşlı’nın cesedi, Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.Gözaltına alınan kızı Dilek Toktaşlı ise ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 

Yusuf Ali Arslan

Etiketler: bursa, ceset


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