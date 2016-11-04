Esenyurt'ta bir anne 6 yaşındaki çocuğunu çamaşır ipiyle araca bağlayarak sürüklemişti. Olaya vatandaşların müdahale etmesiyle anne Ebru M. polis tarafından gözaltına alınmıştı. Annesiyle babası ayrı olan talihsiz çocuk T.K.'nın velayeti ise annesinde olduğu için, çocuk Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna yerleştirilmişti. Olayın ardından T.K.'nın babası Umut Kurt, çocuğun velayetini almak için Büyükçekmece Adliyesi'ne gelerek başvuru yaptı. Başvuruyu inceleyen mahkeme heyeti çocuğun velayetini geçici olarak baba Umut Kurt'a verdi.

“Çocuğumuz hala bunu biraz oyun biraz da annesinin sert bir tavrı olarak görüyor"

Adliye çıkışında basın mensuplarının sorularını cevaplayan Umut Kurt, “Hakim çocuğun geçici velayetini bana vermeye karar verdi. Şimdi çocuğu almaya gideceğiz. Oradan da ev tespiti yapacak ve çocuğunu baba verecekler. Yani çocuğu bugün almaya gidiyoruz. Çocuk Dudullu'da İlk Adım Devlet Yurdu'nda, dün gece de oradaydı. Annesiyle olan devletin davası devam edecek. Bizim herhangi bir dava durumumuz yok. Çocuğun velayeti ben de olacak. Annesi de velayetin ben de olmasına karar verdi. Bir ay içerisinde velayet mahkemesi tamamlanacak. Çocuğu geri verme ihtimalim yok ama annesi tedavi gördükten sonra duruma bakacağız. Sonuçta o da annesi. Çocuğumuz hala bunu biraz oyun biraz da annesinin sert bir tavrı olarak görüyor. O şu an devletin ona bir otelde bir ödül verdiğini düşünüyor. Ve bu ödülün tadını çıkarıyor. Daha önce küçük şiddetler, kulak çekme gibi her annenin yapabileceği şeyler olmuştu. Ayrıca şikayetçi olmayacağız. Çocuğun son bir aydır bazı tavırlarında değişiklik vardı ama annesinin iş değiştirmesinden dolayı olduğunu düşünüyorduk biz bunun” diye konuştu.

“Rahatsız olduğunu ve bunun gereği neyse yapacağını kabul etti”

Umut Kurt, “Olaydan sonra kendisi arayarak olayı anlattı bana. Çocuk aynı şeyi bir hafta önce yaptığı için ceza olarak yapmış. Bir daha yaparsa da ona bu cezayı vereceğini söylemiş. Çocuğum daha önce böyle sert bir olay olduğuna dair şikayet etmiyordu. Bu benle ilgili olan bir şey değil bütün dünyada var olan bir şey. Köpeği bile bu şekilde bağlayamazsın. Kendisi de şu an yaptığının ne kadar yanlış olduğunu biliyor. Tedavi olduktan sonra aramıza katılacaktır. Rahatsız olduğunu ve bunun gereği neyse yapacağını kabul etti" diye konuştu.

Volkan Kayalar

İSTANBUL