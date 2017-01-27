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Annesinin denize attığı bebeği arama çalışmaları bugün de devam ediyor

Fatih’te geçtiğimiz gün annesi tarafından denize atılan 40 günlük Tuğçe bebeği arama çalışmaları bugün de devam ediyor. Arama yapılan alanın kapsamı genişlerken, deniz yüzeyinde arama çalışmalarını yürüten Deniz Polisi’ne bağlı ekiplerin bir bulguya rastlamaması nedeniyle su altına dalış yapılmadı.

Annesinin denize attığı bebeği arama çalışmaları bugün de devam ediyor

27 Ocak 2017 12:40

Fatih Eminönü’nde geçtiğimiz gün Fatma K. isimli bir kadın, 40 günlük bebeğini denize atmıştı. Fatma K.’nın polise teslim olup suçunu itiraf etmesinin ardından, Deniz Polisi’ne bağlı ekipler bebeğin denize atıldığı noktada arama çalışmasına başlamıştı. Dün ve önceki gün yapılan çalışmalarda Tuğçe bebeğin izine rastlanılmamıştı. Çalışmalar bugün de devam ederken, arama çalışmaları Deniz Polisi’ne bağlı iki ekip tarafından yürütüldü. Edinilen bilgilere göre, polis ekipleri yüzey taraması yaptı ve bir bulguya rastlanması durumunda su altına dalış yapılacaktı. Yaklaşık iki saattir devam eden arama çalışmalarında, deniz yüzeyinde ya da kıyı kesimlerinde bir bulguya rastlanmadığı için su altına dalış yapılmadı.

40 günlük bebeğini denize atan anne Fatma K. ve Fatma K.’nın imam nikahlı eşi olduğu iddia Mustafa T., dün gece tutuklanırken, cani anne tarafından denize atılan Tuğçe bebeği arama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
 

Etiketler: Fatih


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