Annesinin haber alamadığı Afgan çocuk evde uyurken bulundu

Olay, saat 19.00 sıralarında Esentepe Mahallesi 2. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 kişilik Afgan ailenin en büyük oğlu Yunus annesinin evde olmadığı sırada eve gelerek kapıyı kitledi. Bir süre sonra eve gelen anne kapıyı açamayınca durumu ev sahibi Musa Bulut'a haber verdi. Daha sonra eve 112 sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Çocuğun hayatından endişe eden anne gözyaşlarına boğulurken, olay yerine gelen polis ekipleri kapının camını kırarak eve girdi. Eve giren polis ekipleri, Yunus'u yatakta uyurken buldu. Oğlunun iyi olduğunu gören Afgan anne büyük sevinç yaşadı.

Ev sahibi Musa Bulut, içerideki çocuktan haber alamadıkları için polise haber verdiklerini söyledi. Evde uyuyakalan Yunus ise, evde 2 saattir uyuduğunu, annesinin kendisinden haber alamadığı için çok korktuğunu ifade etti.

Uğur Yiğit - Veysel Korkmaz

