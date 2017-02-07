Diğer
Kategoriler

Annesinin mezarı başında intihar etti

Muğla Milas’ın Kayabaşı Mahallesi’nde yaşayan Turan Yılmaz, annesinin mezarının başında silahla vurulmuş halde ölü bulundu.


07 Şubat 2017 12:02

Edinilen bilgiye göre; Kayabaşı Mahallesi’nde yaşayan Turan Yılmaz, köy mezarlığında bulunan annesinin mezarı başında kendisine ait ruhsatsız av tüfeği ile çene altından 1 kez ateş ederek intihar etti. Yılmaz’ın dünden beri evine gelmemesi üzerine şüphelenen eşi Songül Yılmaz, akrabaları Ali Manisalı’yı arayarak eve eşinin gelmediğini bildirdi. Manisalı, Songül’ün araması üzerine kuzeni Turan Yılmaz’ı aramaya gitti. Manisalı, Turan Yılmaz’ın mezarlık mevkisinde olabileceğini düşünerek; mezarlık mevkisine geldiğinde Yılmaz’ın yatar vaziyette olduğu gördü. Yılmaz’ın yakınına giden Manisalı, yaklaştığında ise kuzeninin öldüğünü gördü. Manisalı, durum üzerine 112 acil sağlık ekiplerini aradı. Sağlık ekipleri, Milas Jandarma Komutanlığına ve acil servise konu hakkında bilgi verdi.

Yılmaz hakkında yapılan araştırmada, kişinin psikolojik rahatsızlığının olduğu ve bugün için tekrar kontrol amacıyla hastaneye gideceği ve daha sonra hastaneye gitmekten “Ben iyiyim” diyerek vazgeçtiği öğrenildi.
Olay yerinde cumhuriyet savcısı tarafından inceleme yapıldıktan sonra Yılmaz’ın cenazesi Milas 75. Yıl Devlet Hastanesine otopsi için sevk edildi. 

Demet Leyne
 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 18°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!