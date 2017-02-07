Edinilen bilgiye göre; Kayabaşı Mahallesi’nde yaşayan Turan Yılmaz, köy mezarlığında bulunan annesinin mezarı başında kendisine ait ruhsatsız av tüfeği ile çene altından 1 kez ateş ederek intihar etti. Yılmaz’ın dünden beri evine gelmemesi üzerine şüphelenen eşi Songül Yılmaz, akrabaları Ali Manisalı’yı arayarak eve eşinin gelmediğini bildirdi. Manisalı, Songül’ün araması üzerine kuzeni Turan Yılmaz’ı aramaya gitti. Manisalı, Turan Yılmaz’ın mezarlık mevkisinde olabileceğini düşünerek; mezarlık mevkisine geldiğinde Yılmaz’ın yatar vaziyette olduğu gördü. Yılmaz’ın yakınına giden Manisalı, yaklaştığında ise kuzeninin öldüğünü gördü. Manisalı, durum üzerine 112 acil sağlık ekiplerini aradı. Sağlık ekipleri, Milas Jandarma Komutanlığına ve acil servise konu hakkında bilgi verdi.

Yılmaz hakkında yapılan araştırmada, kişinin psikolojik rahatsızlığının olduğu ve bugün için tekrar kontrol amacıyla hastaneye gideceği ve daha sonra hastaneye gitmekten “Ben iyiyim” diyerek vazgeçtiği öğrenildi.

Olay yerinde cumhuriyet savcısı tarafından inceleme yapıldıktan sonra Yılmaz’ın cenazesi Milas 75. Yıl Devlet Hastanesine otopsi için sevk edildi.

Demet Leyne

