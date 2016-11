Tokat Valisi Cevdet Can’ın eşi Naime Can, 15 Temmuz’da FETÖ'nün hain darbe girişimi sırasında İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı civarında düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden 30 yaşındaki şehit Erdem Diker’in, Başçiftlik ilçesinin Şahnalan köyündeki baba evini ziyaret etti. Şehit babası Hamdi ve kız kardeşi Melike Diker’i ziyaret eden Naime Can, şehidin ailesine başsağlığı diledi. Şehit kardeşi Melike Diker, İstanbul’da esnaflık yapan ağabeyinin tek isteğinin şehitlik mertebesi olduğunu söyledi. Şehit ağabeyinin tekrar askere çağrılsa, askerlerin önüne kalkan olacağını söylediğini ifade eden Melike Diker, ”Ağabeyim köyümüze gelmişti. Darbe girişiminden 2 gün önce İstanbul’a gitmişti. Ben onunla vedalaşma fırsatı bile bulamamıştım. Hain kalkışmanın olduğu o gece askerlerimiz, polislerimiz için dua edip yattım. Sabah kalktığımda babam ağlıyordu. Ağabeyimin şehit olduğunu söyledi. Annemi de 10 yıl önce aynı gün kaybetmiştim. Annemi de kazada kaybetmiştim ve onunla da vedalaşamamıştım. Her iki acımda da aynı şeyleri yaşadım” dedi.

Şehit ağabeyinin 1.5 yaşında bir oğlu olduğunu ve annesiyle birlikte İstanbul’da yaşadığını söyleyen Melike Diker, “Allah bu ülkeye 15 Temmuz’u bir daha yaşatmasın” diye konuştu.

Şehitlerin ruhuna duaların okunduğu ziyarette, Tokat Hanımeli Kültür ve Sanat Merkezi hocası Rumeysa Koç, yaptığı sohbette şehitlik mertebesinin öneminden bahsetti.

Ziyarete Vali Cevdet Can’ın eşi Naime Can’ın yanı sıra, 48. Piyade Alay ve Garnizon Komutanı Albay Aykut Biçeroğlu’nun eşi Zerrin Biçeroğlu, Başçiftlik Kaymakamı Mehmet Özcan’ın eşi Ayşe Özcan, Başçiftlik Belediye Başkanı Murat Tunçel’in eşi Zeliha Tunçel, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu’nun eşi Leman Topaloğlu, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hidayet Arıkan’ın eşi Gülşen Arıkan, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Hülya Özdemir, Tokat Belediyesi Meclis Üyesi ve Hanımeli Kültür ve Sanat Merkezi Müdüresi Seher Delen, Belediye Meclis Üyesi Gonca Yurtbay katıldı.

Nurhan İçmez

TOKAT