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Annesinin terk ettiği yavru güvercini 14 yaşındaki çocuk sahiplendi

Manisa'da 8. sınıf öğrencisi 2 haftalıkken annesi tarafından terk edilen yavru güvercine sahip çıktı. Bir anne şefkatiyle yavru güvercine sahip çıkan küçük çocuk, sabah okula gitmeden ve öğle aralarında evine gelerek yavru güvercini elleriyle besliyor.

Annesinin terk ettiği yavru güvercini 14 yaşındaki çocuk sahiplendi

04 Mayıs 2018 10:17
Annesinin terk ettiği yavru güvercini 14 yaşındaki çocuk sahiplendi - Tıkla İzle

Manisa’nın Yunusemre ilçesindeki Görgülüler Ortaokulunun 8. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Semih Erdoğan 2 haftalıkken annesi tarafından terk edilen yavru güvercine sahip çıktı. Bir anne şefkatiyle yavru güvercine sahip çıkan Erdoğan, sabah okula gitmeden ve öğle aralarında evine gelerek elleriyle beslediği yavru güvercinin hayata tutunması için var gücüyle çalışıyor. 

Manisa’da 14 yaşındaki bir ortaokul öğrencisi, evlerinin çatısında beslediği güvercinlerinin yavrusu olduktan sonra annesinin kaçıp gitmesi üzerine sadece annesinin besleyebileceği 2 haftalık yavruyu 5 gündür elleriyle besleyerek hayatta tutmaya çalışıyor. 

Hayvanları, özellikle de güvercinleri çok sevdiğini anlatan Semih Erdoğan, "Kuşların annesi, babası gitti. İki haftalık bir kuş olduğu için ben bakıyorum. Buğdayları kırarak, suyunu vererek her gün bakıyorum ona. Sabah okula gitmeden önce ya da öğle arası eve gelerek ben bakıyorum. Hayvanları seviyorum. En çok da güvercinleri seviyorum. Amcamla da eskiden güvercin bakardık. Şimdi de ben bakıyorum. Bu kuşun bakımını artık ben üstlendim” dedi. 

Eskiden amcasıyla birlikte güvercin baktığını ve amcasından güvercinlere nasıl bakılması gerektiğini öğrendiğini anlatan Erdoğan, "Amcam güvercin bakmayı bıraktı. Tekrardan 2-3 kuş aldık. Bu yavrunun anne ve babası kaçtı. 2 haftalık kuş olduğu için bakımını da ben üstleniyorum. Amcamdan çok istedim bu kuşu bakmak için o da razı oldu ve bana verdi. Her gün okula gitmeden ve okuldan geldikten sonra bakıyorum. Geceleri balkona koyarken sarıyorum. Sabahları da yemini, suyunu veriyorum. Şu an çok mutluyum bir kuşum olduğu için" ifadelerini kullandı.  

Sadık Cangel
 

 

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