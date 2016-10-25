Edinilen bilgiye göre, olay, 23 Ekim günü saat 19.00 sıralarında Seyhan ilçesi, Yenibey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ali Arıcı (48) ve Ümit S., Eminağa Caddesi'nde karşılaştı. Ümit S. hiçbir şey söylemeden pompalı tüfeğini ateşledi. Göğsüne ve bacaklarına isabet eden saçmalarla ağır yalanan Arıcı, kanlar içinde yere yığılırken Ümit S. ise kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla yakındaki özel bir hastaneye kaldırılan Arıcı, buradaki müdahalenin ardından Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Arıcı, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cinayet şüphelisi Ümit S. kısa sürede Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği dedektifleri tarafından yakalandı.

Emniyete götürülen zanlının sorgusunda "Mahallede Ali'nin annemle ilişkisi olduğu yönünde dedikodu çıkmıştı bu nedenle öldürdüm. Namusumu temizledim" dediği öğrenildi.

Zanlı ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Basın mensuplarının "Neden cinayeti işledin?" sorularına zanlı, "Namusum için yaptım, varsa bir namussuzluk yapan onun da kafasına sıkarım" diye cevap verdi.

Fatih Keçe

ADANA