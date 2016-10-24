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Annesiyle uyuşturucu tedavisi için kavga eden genç, ikinci kattan atladı

Edirne’nin Keşan ilçesinde uyuşturucu madde bağımlısı olduğu iddia edilen genç, annesiyle kavga ettikten sonra ikinci kattan atladı. Hastaneye kaldırılan genç hayatını kaybetti.


24 Ekim 2016 10:57

Olay, İspat Cami Mahallesi Hayri Bey Sokak üzerindeki bir binanın 2'nci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu madde bağımlısı olduğu iddia edilen İlker Ö. (25), tedavi olması konusunda kendisini uyaran annesi Sevgi K. ile (52) tartışmaya başladı. Duruma sinirlenen İlker Ö., eliyle pencereyi kırarak aşağı atladı. İkinci kattan aşağı düşen İlker Ö. ağır yaralanırken, annesi Sevgi K.'nin ellerinde cam parçaları nedeniyle kesikler oluştu. İlker Ö. ve annesi, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 

Ellerinde kesikler oluşan Sevgi K. ayakta tedavi edilirken İlker Ö., doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. İlker Özçakır'ın cesedi, hastane morgunda nöbetçi savcı ve polisin incelemesinin ardından otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Turgay Balcı
EDİRNE 


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