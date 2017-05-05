Anneye 'cinayete azmettirme' gözaltısı

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'ndeki bir lokantada 17 Temmuz 2016 tarihinde meydana gelmişti. Umut Şimşek (37), kız arkadaşıyla buluşarak lokantanın balkon kısmında yemek yediği esnada yanlarına gelen A.A. (17), arkasına gizlediği tabancayla Umut Şimşek’e kurşun yağdırmış, yaralı şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Olaydan sonra yakalanan ve tutuklanan A.A.'nin işlediği cinayet anı ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilmişti. A.A. Tokat Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunurken, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri cinayet olayında A.A.'ya yardım yapılmış olabileceğini düşünerek geniş çaplı soruşturma başlattı.

Aylar süren çalışma sonucu A.A.'nın annesi S.A.(39) ile O.A.(23), U.Y.(25) ve A.A.Y.(27) "cinayeti azmettirmek" suçlarından gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosunda sorgulanan 4 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Muammer Ay

