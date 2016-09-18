Diğer
Kategoriler

Anneye her ay 823 TL..

Annelerin yarım gün çalışıp tam maaş almaları sayesinde devlet katkısı 823 lira olacak. Anne ve babadan isterse birisi çocuk okula gidene kadar yarım gün çalışabilecek.

Anneye her ay 823 TL..

18 Eylül 2016 09:34

Torba yasa ile yürürlüğe giren ve çıkartılan yönetmelikle de detayları belli olan yarım gün mesaide devlet katkısı aylık 823 lirayı bulacak. Yasaya göre kadınlar doğum yapmaları halinde analık izni sonrasında birinci doğumda 2 ay ikincisinde 4 ay, sonraki doğumlarda ise 6 ay süreyle yarım gün çalışıp tam maaş alabilecek. Engelli çocuğu olanlarda süre 12 ay olarak uygulanacak. Üstelik bu izin hakkından 3 yaşına kadar çocuk evlat edinenler de yararlanacak. Bu hak aynı şekilde işçi annelere de (özel sektörde çalışanlar) tanındı. Bu hükümlerden faydalanacaklar süt izninden yararlanamayacak.

45 SAAT İKİYE BÖLÜNECEK
Memurlara göre işçi annelerin farkı ile yarım günlük maaşı işverenin kalanını ise işsizlik fonunun verecek olması. Öte yandan kadın isterse haftalık çalışma süresi olan 45 saati ikiye bölebilecek. Bunu her gün kullanabileceği gibi haftanın belli günleri de çalışabilecek. Buna kurumlar karar verecek. Yani 3 gün izin yapıp 3 gün çalışabilecek.

OKULA KADAR İZİN
Bu arada anne ve babadan birisi çocuk okula gidene kadar yarım gün çalışabilecek. Yeni doğum yapmış bir çalışan annenin devlet tarafından kendisine verilen izinlerin sona ermesinden sonra çocuk ilköğretim çağına gelinceye kadar çalışan anne ve babadan sadece birisi işvereninden kısmi süreli çalışabilecek.

DEVLET 823.50 LİRA KATKI SAĞLAYACAK
Yarı zamanlı çalışan bir işçi annenin maaş hesabı
Normal maaşı: 2.500 lira
Yarı zamanlı maaşı: 1.250 lira
Devletin ödeyeceği ücret: 823 lira 50 kuruş

Yarı zamanlı çalışan bir işçi annenin maaş hesabı (asgari ücret)
Normal maaşı (1 çocuk): 1.344,22 kuruş (AGİ'li)
Yarı zamanlı maaşı: 694 lira 45 kuruş (AGİ'li)
Devletin ödeyeceği ücret: 823 lira 50 kuruş

KADIN İŞÇİ İÇİN ŞARTLAR
* Son üç yılda en az 600 gün priminin yatmış olması
* Haftalık çalışma süresinin yarısı kadar fiilen çalışmış olması
* Haftalık çalışma süresinin yarısı kadar fiilen çalışmış olması
* Analık izninin bitiminden sonra 30 gün içinde kuruma başvuruda bulunması..

Takvim gazetesi

Etiketler: anneler


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

EKONOMİ VİDEO GALERİ
EKONOMİ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 30°C

  • Ankara

    Ankara 27°C

  • İzmir

    İzmir 34°C

  • Bursa

    Bursa 34°C

  • Trabzon

    Trabzon 25°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını \%15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!