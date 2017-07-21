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Anneye kreş çeki

Çalışan kadınların en büyük sorunu olan çocuklarının bakımı ile ilgili yeni düzenlemeler hayata İŞKUR her gün geçiriliyor.

Anneye kreş çeki

21 Temmuz 2017 09:22

Hükümet, çalışmak için çocuğunu bırakmak zorunda kalan anneye destek oluyor. Çalışan annenin yüzünü güldürmek için yeni bir kreş düzenlemesi hayata geçiriliyor. Yeni dönemde kreş desteği vergi istisnası olarak değerlendirilirken, kamu kurum ve kuruluşlarındaki kreşlere yatırımın önü açılıyor.

Kadınların kamuda daha kolay kariyer sahibi olabilmesi için kreş, emzirme odası gibi hizmetler yaygınlaştırılacak. Kamu sektöründe kreşlere yatırım yapılması sağlanacak. Çocuğunu özel kreşe göndermek isteyen anneler için de hükümet düğmeye bastı. Kamu ve özel sektörün işbirliğinin sağlanmasıyla annelere çeşitli imkanlar sunulacak.

Kreş çeki, nakdi yardım gibi çeşitli uygulamalarla çocuğunu özel kreşlere göndermek isteyen anneler desteklenecek. Böylece annelerin iş devamlılığı sağlanırken, özel sektör de teşvik edilmiş olacak. Yapılacak yatırımlar, çocuk bakım hizmetlerinin yanı sıra, yaşlı, engelli ve hasta bakımını karşılayacak şekilde genişletilecek..

Betil Baş - Takvim gazetesi


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