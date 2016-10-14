Uluslararası ticaret finansmanı alanında faaliyet gösteren DS-Concept Intelligent Trade Finance, zorlu bir dönemden geçen Türkiye ekonomisine güvenini göstermek için ülke CEO'larını İstanbul'da topladı. ABD'den Çin'e, İngiltere'den Birleşik Arap Emirlikleri'ne dek 11 ülkede merkezleri bulunan DS-Concept Intelligent Trade Finance CEO'su Ansgar Hütten, bölgenin en güçlü ekonomisine sahip Türkiye'nin kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

Her ülkenin zaman zaman sıkıntılı dönemlerle karşı karşıya kalabildiğini belirten Hütten, Türkiye'nin içinde bulunduğu zorlu süreci en kısa sürede aşacağına ve uzun vadede dünyanın önde gelen ekonomilerinden biri olacağına inandıklarını vurguladı. Türkiye'de yıllardır hazır giyim başta olmak üzere pek çok sektörle yakın işbirliği içinde çalıştıklarını ifade eden Hütten, "DS-Concept olarak 2016 yılını 5,8 milyar dolar ciro ile kapatmayı öngörüyoruz. 2017'de ise 6,5 milyar dolar ciroya ulaşmayı hedefliyoruz. Yatırım planlarımızda Türkiye'nin çok özel bir yeri var. Ekonomisi sağlam temeller üzerine oturan bu ülkede gelecekte de çok önemli işlere imza atacağız" diye konuştu.

Türkiye'nin geleceğine dair inançlarını hiçbir zaman yitirmediklerinin altını çizen Hütten, sözlerini şöyle sürdürdü: "Küresel alıcıların ve kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye ile ilgili tereddütleri olduğunu biliyoruz. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's geçen ay Türkiye'nin kredi notunu kırarak yatırım yapılabilir seviyenin altına indirdi. Oysa DS-Concept'in 11 merkezi arasında en büyük büyüme oranını en zor döneminde bile Türkiye'de yakaladık.

DS-Concept olarak biz Türkiye'yi yatırım yapılabilir ülke kategorisinde görüyor ve bütün planlarımızı bu değerlendirme üzerinden kurguluyoruz. Türkiye'ye olan desteğimizi göstermek ve mevcut karamsar havayı biraz olsun dağıtabilmek için CEO toplantımızı öne alarak İstanbul'da yapmaya karar verdik. Diğer taraftan dünya genelinde yıllık 2,5 milyar dolar alım yapan 11 küresel alıcıyı da İstanbul Moda Konferansı için Türkiye'ye getirdik".

DS-Concept'in uluslararası ticaret finansmanı alanında faaliyet gösteren ve dünya ticaretine yön veren bir organizasyon olduğunu anlatan Hutten, diğer banka ve finansal kuruluşlardan farklı olarak her firmanın ihtiyacına özel finansal çözümler geliştirdiklerini bildirdi. Ansgar Hütten, dünya ticaretine yön veren ülkelerdeki merkezleri aracılığı ile küresel ticarette edindikleri deneyimi Türkiye'deki ihracatçıların hizmetine sunmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.