Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Hatay Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Samandağ Belediyesi, Defne Belediyesi ve Arsuz Belediyesi’nin destekleriyle Ansam Kültür Derneği ve Fotofilm Sanat Merkezi tarafından düzenlenen Antakya 4. Uluslararası Film Festivali 29 Kasım’a kadar devam edecek.

Festival Komite Başkanı Mehmet Oflazoğlu, festivalin Hatay'ın tanıtım ve ekonomisine anlamlı katkı sağlayacağını belirtti. Oflazoğlu, film festivalinde 80 filmin gösterileceğini ifade ederek, “Festival kapsamında Hatay'ın birçok ilçesinde 80 filmin gösterilecek. Toplam 23 filmin katılımıyla uzun ve kısa metrajlı film yarışması yapılacak. Sinema ve oyunculuk atölyeleri de açılacak” dedi.

Yeşilçam’ın birbirinden ünlü isminin katıldığı açılış gecesinde kısa ve uzun metrajlı 80 filmin fragmanının gösterimi gerçekleştirildi. Murat Evgin’in renkli parçalarıyla sahne aldığı açılış gecesinde kulaklarının pasını silen davetliler, Talip Karamahmutoğlu'nun yönettiği "Mezarcı" filmini büyük bir beğeni ile izlediler.

Açılış gecesinde oyuncu Şerif Sezer, Arzu Okay, Salih Güney ve Arif Keskiner Onur ödülüyle ödüllendirilirken sinema yazarı Agah Özgüç emek ödülü, yazar Osman Şahin de Orontes ödülünün sahibi oldu.

Buğra Güney

