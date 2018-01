Antalya, 2018 yılında turizm rekoru kırmak istiyor

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliğinin (AKTOB) sektör temsilcilerinin katılımıyla geleneksel olarak düzenlediği 2018 yılının ilk toplantısında konuşan Vali Münir Karaloğlu 2018 yılı hakkında turizmcilere tüyolar verdi. 2017'nin sayı bakımından önemli bir düzelme ve toparlanma yılı olduğunu, gelir bakımından istenilen rakamın yakalanamadığını belirten Karaloğlu, 2018'e yeni heyecanlar, umutlar, beklentilerle girdiklerini söyledi.

“2016’nın paniği, 2017’nin ümitsizliğiyle hareket etmeyin”

Ön rezervasyonlara ve fuarlardaki taleplere bakıldığında 2018'in 2017'den çok daha iyi olacağını kaydeden Vali Karaloğlu, "Tüm zamanların rekorunu kırabileceğimizi şu an hem Antalya hem Türkiye için görebiliyoruz. O yüzden sektörümüz biraz daha kendisini naza çeksin. 2016’nın paniğiyle, 2017'nin ümitsizliğiyle hareket etmeyin. 2018 çok iyi olacak bunu bekliyoruz, Antalya 14 milyonu geçecek diyoruz. Buna şehrin valisi olarak inanıyorum, sizler de inanmalısınız. Bunu ben tek başıma başarmayacağım, daha çok sizler başaracaksınız" dedi.

“Herkese çok önemli görev düşüyor”

Antalya'da turizm sektörünün tüm bileşenlerine, belediyelere ve tüm Antalyalılara da seslenen Vali Karaloğlu, gelecek 14 milyon turist için herkese çok önemli görev düştüğünü belirterek tüm sektör temsilcilerine çağrıda bulundu:

"Yalnız bunu söyler de gereğini yapmazsak bu kadar insan bu şehre gelse de biz mahcup oluruz. Onun için Antalya'nın topyekûn tüm tarafların, herkesin, her birimizin 2018'e çok ciddi hazırlanması lazım. Bütün kente çağrım olsun, her birimiz seferberlikle bu şehri 2018 sezonuna hazırlamalıyız. Müşteri geldikten itibaren herkes 2018'e göre kendisini dizayn edecek, personel eğitimleri, araçların yenilenmesi, belediyelerin şehri bir gelin gibi süsleyerek yeni sezona hazırlaması gibi her birimiz elimizden geleni yapmazsak 14 milyon insan Antalya'ya gelir ama biz mahcup oluruz."

Bu konuda sektörel toplantılar yapacaklarını belirten Karaloğlu, şimdiden herkese çağrıda bulunduğunu ve herkesin sorumluluklarının farkında olarak, gelecek olan bu yeni sezona hazırlıklı olması gerektiğine vurgu yaptı.

“Turizmin barışçıl dilini kullanmalıyız”

Seyahatin insanı özgürleştirdiğini, seyahatin özgürlük olduğunu ifade eden Karaloğlu, dünyadaki kaos ortamı ne olursa olsun Antalya ve Türkiye olarak turizmin barışçıl dilini kullanmaya barışın sesini turizmle yükseltmeye devam etmeleri gerektiğini dile getirdi. Dünyanın ve Türkiye'nin bu soft sese ihtiyacı olduğuna dikkat çeken Vali Münir Karaloğlu, turizmi sadece bir ticari faaliyet olarak görmekten ziyade dünyada barışın korunması ve yaygınlaştırılması için bir etkinlik olarak değerlendirmek gerektiğini vurguladı.

Program AKTOB Başkanı Erkan Yağcı’nın Vali Münir Karaloğlu’na teşekkür plaketi takdim etmesiyle son buldu.