Antalya 30 bin Letonyalı turist bekliyor

Letonya’nın başkenti Riga’da 2-4 Şubat tarihleri arasında 25’incisi düzenlenen turizm fuarı Balttour’da Alanya tanıtıldı. 1 milyon 900 bin kişinin yaşadığı ülkede düzenlenen fuarda, Alanya’yı Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu temsil etti. Riga’daki fuarla ilgili bilgi veren Dahaoğlu, tatil için Türkiye’ye gelen Letonların büyük kısmının Antalya’yı tercih ettiğini kaydetti. 2015 yılında 59 bin Letonyalı’nın Türkiye’yi ziyaret ettiğini belirten Dahaoğlu, "2016’da 34 bin ve 2017’de 45 bin kişi olduğunu görüyoruz. 2017’de gelen misafirin 24 bini ise acentalardan tur alarak Antalya’yı tercih etmiş. Balkanlar’ın en büyük tur operatörleri Teztour ve Novaturas bu rakamı paylaşıyorlar. 2018 yılında bölgeye operasyon başlatacak olan Kidy Tour’la birlikte üç operatörün bu yılki toplam hedefi 30 bin misafiri Antalya’ya getirmek” dedi.

“THY ÜLKEDE POPÜLER”

Türk Hava Yollarının (THY) Letonya Bölge Müdürü Taner Temel ise, THY’nin Letonya’da oldukça sevilen bir kurum olduğunu belirterek, fuara bakanlık dışında ayrı bir stant ile katıldıklarını ve konu Türkiye olunca her türlü alanda beraber çalışmaya hazır olduklarını dile getirdi.