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Antalya 9 milyon turiste koşuyor

Turizmin başkenti Antalya’ya gelen turist sayısı 9 milyona yaklaştı. Kente gelen turist sayısı, 25 Ağustos itibariyle 8 milyon 657 bin 182’ye ulaşırken, geçtiğimiz yılın aynı gününe göre 1 milyon 941 bin 377 fark attı.

Antalya 9 milyon turiste koşuyor

25 Ağustos 2018 17:37

Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün Antalya ve Gazipaşa Havalimanı Gelen Yolcu İstatistiklerine göre, 25 Ağustos itibarıyla yıl başından bu yana kente gelen turist sayısı, 8 milyon 657 bin 182’ye ulaştı. Bu rakam, kayıtlara tüm zamanların rekoru olarak geçti. Turizmde bu yıl 14 milyon turist rekorunu kırmayı hedefleyen Antalya turizmi, bekleneni karşılamaya devam ediyor.

Verilere göre, turizmin başkenti Antalya’da ‘en iyi yıl’ olarak değerlendirilen 2014 sezonunun rekoru da geride bırakıldı. 25 Ağustos 2014’te kente gelen turist sayısı 8 milyon 221 bin 872’iken, bu yıl ise 8 milyon 657 bin 182’yi görerek, rekor kırıldı. Geçen yılın aynı ayında 6 milyon 715 bin 805 olan turist sayısı, 1 milyon 941 bin 377 ile yüzde 29 oranında arttı.

Ferah Vanlı
 

 

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