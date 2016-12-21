Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Antalya Alanya’da (22 ARALIK) okullar tatil mi?

Antalya Alanya’da (22 ARALIK) okullar tatil mi?

Antalya'nın Alanya ilçesinde kar yağışı nedeniyle bazı kırsal mahallerde yollar ulaşıma kapanırken, bölgedeki bazı okullar perşembe günü tatil edildi. Antalya Alanya’da (22 ARALIK) okullar tatil mi?

Antalya Alanyada (22 ARALIK) okullar tatil mi?

21 Aralık 2016 18:07

Alanya’da kar yağışı nedeniyle bazı kırsal mahallerde yollar ulaşıma kapandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, tuzlama yaparak, yolu açık tutmak için çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Kar yağışı nedeniyle Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, aşırı kar yağışı nedeniyle Güzelbağ, Mahmutseydi, Dereköy, Kestel ve Tırılar mahallelerinde bulunan okulları 22 Aralık Perşembe günü, tatil etme kararı aldı.

Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, "Öğrencilerin, velilerin ve servislerin etkilenmemesi için eğitime kar molası veriyoruz. Güzelbağ İlkokulu ve Ortaokulu, Mahmutseydi Hamdullah Emin Paşa İlkokulu ve Ortaokulu, Dereköy İlkokulu ve Ortaokulu, Kestel Akdeniz İlkokulu ve Ortaokulu ve Tırılar İlkokulu ve Ortaokulu, 22 Aralık Perşembe günü, bir günlüğüne tatil olacak" dedi. 

Gaziantep'teki tüm okullar yoğun kar yağışı nedeniyle 1 gün süre ile tatil edildi.
Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, “Alınan meteorolojik uyarılar, bölgemizde görülen kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebiyle, ulaşımda da yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak ilimiz merkez ilçelerindeki (Şahinbey, Şehitkâmil, Oğuzeli) 22 Aralık 2016 Perşembe günü (yarın), resmi ve özel ilk ve orta öğretim kurumlarında eğitim ve öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca taşımalı eğitim kapsamında olan il genelindeki bütün resmi ve özel öğretim kurumlarında da eğitim ve öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir. Söz konusu karar ve 03.12.2002 tarih ve 58 Sayılı Başbakanlık Genelgeleri uyarınca, olumsuz hava şartları nedeniyle, kamu görevlisi malul ve engelliler, ayrıca bir talimat ve talebe gerek kalmadan, belirlenen tatil süresince izinli sayılacaktır. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kronik hastalığı bulunanlar ve hamile personel de bir gün süre ile idari izinli sayılacaklardır. Vatandaşlarımızın özellikle ulaşımda kar yağışı nedeniyle oluşabilecek tehlikelere karşı dikkatli ve tedbirli olmalarında fayda bulunmaktadır'' denildi. 

Etiketler: (22 ARALIK) yarın okullar tatil mi?, Alanya’da, antalya, kar tatili


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (1)

  • EMRE KÜÇÜKTAT : 21 Aralık 2016, Çarşamba 21:43
    00
    EML niye tatil değil orası paristemi
GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 9°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 11°C

  • Bursa

    Bursa 8°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç