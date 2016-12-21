Alanya’da kar yağışı nedeniyle bazı kırsal mahallerde yollar ulaşıma kapandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, tuzlama yaparak, yolu açık tutmak için çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Kar yağışı nedeniyle Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, aşırı kar yağışı nedeniyle Güzelbağ, Mahmutseydi, Dereköy, Kestel ve Tırılar mahallelerinde bulunan okulları 22 Aralık Perşembe günü, tatil etme kararı aldı.

Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, "Öğrencilerin, velilerin ve servislerin etkilenmemesi için eğitime kar molası veriyoruz. Güzelbağ İlkokulu ve Ortaokulu, Mahmutseydi Hamdullah Emin Paşa İlkokulu ve Ortaokulu, Dereköy İlkokulu ve Ortaokulu, Kestel Akdeniz İlkokulu ve Ortaokulu ve Tırılar İlkokulu ve Ortaokulu, 22 Aralık Perşembe günü, bir günlüğüne tatil olacak" dedi.

Gaziantep'teki tüm okullar yoğun kar yağışı nedeniyle 1 gün süre ile tatil edildi.

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, “Alınan meteorolojik uyarılar, bölgemizde görülen kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebiyle, ulaşımda da yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak ilimiz merkez ilçelerindeki (Şahinbey, Şehitkâmil, Oğuzeli) 22 Aralık 2016 Perşembe günü (yarın), resmi ve özel ilk ve orta öğretim kurumlarında eğitim ve öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca taşımalı eğitim kapsamında olan il genelindeki bütün resmi ve özel öğretim kurumlarında da eğitim ve öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir. Söz konusu karar ve 03.12.2002 tarih ve 58 Sayılı Başbakanlık Genelgeleri uyarınca, olumsuz hava şartları nedeniyle, kamu görevlisi malul ve engelliler, ayrıca bir talimat ve talebe gerek kalmadan, belirlenen tatil süresince izinli sayılacaktır. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kronik hastalığı bulunanlar ve hamile personel de bir gün süre ile idari izinli sayılacaklardır. Vatandaşlarımızın özellikle ulaşımda kar yağışı nedeniyle oluşabilecek tehlikelere karşı dikkatli ve tedbirli olmalarında fayda bulunmaktadır'' denildi.