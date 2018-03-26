Antalya Atatürk Parkı'nda korkutan yangın

Yangın, 14.30 sıralarında kent merkezindeki Konyaaltı Caddesi üzerinde bulunan Atatürk Parkı'ndaki bir işletmenin ahşap terasında çıktı. Edinilen bilgiye göre, işletmeden bir anda alevler yükseldiğini gören işletme çalışanları, müşterilerle birlikte kendilerini güvenli bölgeye çektiler. Ahşap terası bir anda alev topuna dönerken, yangın terasın hemen çevresinde bulunan çam ağaçlarına da sıçradı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangın kontrol altına alınırken, işletme ise kullanılamaz hale geldi. İşletmedeki et pişirilen ocaktan çıktığı tahmin edilen yangın sonrası çevredekiler korku yaşadı.

İşletme çalışanlarından Ulaş Özen, “Ocak başından çıktı ateş, ondan sonra bir patlama oldu. Hepimiz buraya koştuk. Herkesi dışarıya çıkardık. İtfaiye 20 dakikada geldi. Onlar gelinceye kadar her yer kül oldu” dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Suat Metin - Adem Akalan - Memiş Akın