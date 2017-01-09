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Antalya balık tutma yarışması

Antalya'nın Kemer İlçesi'nde bu yıl ilk kez balık tutma yarışması düzenlendi.

Antalya balık tutma yarışması

09 Ocak 2017 14:49

Kemer Belediyesi'nin desteğiyle Anadolu Surf Casting Amatör ve Sportif Olta Balıkçıları Derneği (ASCODER) tarafından, Ulupınar Mahallesi'ne bağlı Çıralı Sahili'nde Balık Tutma Yarışması düzenlendi. 112 amatör balıkçının katıldığı etkinlikte 36 santimlik minakop ile en büyük balığı avlayan kişi Bilgehan Zabit oldu. Yarışmada, Selim Çetin- Mustafa Kaplan çifti birinci, Muhammer Yersel- Barış Gök çifti ikinci, Ferit Çelik- Özcan Karagöz çifti ise üçüncü oldu.

Dereceye giren sporculara ödüllerini Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Yüksel, ASCODER Genel Sekreteri Orhan Avşar ve organizatör Mehmet Sezgin verdi. 

Hanım Türk


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