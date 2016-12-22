Antalya'nın Burdur yolu girişinde kent merkezine 5 kilometre uzaklıkta olan Kepezüstü bölgesinde yağan kar vatandaşları şaşırttı. Güne karla uyanan Antalyalılar araçlarından inip kartopu oynadı. Antalya'da kar yağışına alışık olmadığını söyleyen vatandaşlar hem fotoğraf çektirmek hem de kartopu oynamak için araçlarını yol kenarına çekip karın tadını çıkardı.

Antalya'ya en son 8 yıl önce kar yağdığına şahit olduklarını söyleyen çocuklar ise her zaman denize girdikleri kentte ilk defa kartopu oynadıklarını söyledi.

Harun Erdoğdu - İsa Akar



