EDAŞ, 28-29-30 Eylül tarihinlerinde Antalya, Isparta ve Burdur illerinde bazı bölgelerde tesis ve bakım çalışmaları sebebiyle elektrik kesintisi uygulanacağını bildirerek vatandaşların tedbirli olması gerektiği bildirildi.
Kesintiden etkilenecek bölgeler ve saatleri şu şekilde açıklandı:
29 Eylül 2016
Kepez: 09.00 - 19.00 Sütçüler, Gazi, Habibler, Varsak Ayanoğlu, Varsak Karşıyaka, Varsak Altıayak, Mehmet Akif Ersoy, Ünsal, Göçerler ve Altınova orta mahallelerinin bir kısmı
Aksu: 08.00 - 18.00 Kurşunlu Köyü
Kepez: 08.00 - 18.00 Teomanpaşa ve Mehmet Akif Ersoy Mahallelerinin bir kısmı
Alanya: 08.00 - 18.00 Mahmutlar Mahallesi, Göleviz Mevkii Selahattin Yaman Caddesi ve Cebeci Sağlık Ocağı çevresi
Kepez: 09.00 - 18.00 Emek Ve Karşıyaka Mahallelerinin bir kısmı
Kumluca: 09.00 - 18.00 Karacaağaç, Çaltı ve Altınyaka Mahalleleri
Kepez: 08.00 - 18.00 Fabrikalar mahallesinin bir kısmı
Alanya: 09.00 - 18.00 Tepe Mahallesi Sedir Yakası mevkii, 120 sokak
Demre: 09.00 - 18.00 Beymelek Mahallesi, Kızıl Alan mevkiinde bulunan aboneler
Korkuteli: 09.00 - 18.00 Merkez Mahallesi ve Değirmen civarı
Manavgat: 08.00 - 18.00 Sanayi Sitesi
Kepez: 10.00 - 17.00 Güneş Mahallesi yeni toptancı halinin bir kısmı
Muratpaşa: 09.00 - 17.00 Kızılsaray Mahallesi Yüzüncü Yıl Bulvarı 81, 76, 65, 62 sokaklar ve civarı
Muratpaşa: 09.00 - 17.00 Deniz, Bahçelievler, Altındağ, Kızılsaray, Elmalı, Kışla, Meydankavağı, Çaybaşı, Kızıltoprak, Yenigün, Zerdalilik, Demircikara Mahalleleri
Kemer: 09.00 - 17.00 Tekirova Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 101,111, 151,108 sokak ve kesistiği sokaklar ve caddelerde yapılacak enerji kesintisinden ag, og ve özel trafolu müşteriler
Manavgat: 09.00 - 17.00 Aydınevler Mahallesi 5540, 5541, 5545, 5546, 5547, 5548, 5549, 5551, 6046, 6047 sokaklar
Korkuteli: 08.30 - 16.30 Sülekler, Dereköy, Varsak, Taşkesiği, Başpınar, Büyükköy, Küçükköy, Bozova, Yeşilyayla, Yelten, Çomaklı, Garipce Mahalleleri
Elmalı: 08.30 - 16.00 Gümüşyaka Mahallesi ve bu hat üzerinden enerji alan özel müşteriler
Elmalı: 08.30 - 16.00 Çobanisa, Karaköy, Özdemir Mahallesi ve bu hattan enerji alan özel müşteriler
KAŞ: 09.00 - 16.00 Gökseki Merkez mevkii
Gündoğmuş: 10.00 - 15.00 Merkez Kozagacı, Pembelik, Cayırözü, Naragacı, Kayabükü, Akyar, Köprülü, Yeniköy, Camlıalan, Karaköy, Bedan, Eskıbag, Caltı Balkaya, ve bağlı bulunan yaylalar
Kepez: 09.00 - 11.00 Şafak Mahallesi Akdeniz Sanayi Sitesinin bir kısmı
BURDUR
28.09.2016
Bucak: 12.00 - 14.00 Karacaören, Çobanpınar, Dutalan Köyleri ile Pamucak Ve Gökalan Mahalleleri ile bu hatlardan enerji alan özel trafolu müşteriler
29.09.2016
Karamanlı:10.00 - 15.00 Kılavuzlar Köyü
30.09.2016
Burdur: 12.00 - 13.00 Kışla Mahallesi Ağız Ve Diş Sağlığı Hastanesi
ISPARTA
29.09.2016
Isparta: 08.30 - 18.00 Işıkkent Mahallesi 265 cadde, 5746, 5748, 5648, 5744, 5462, 5644 sokaklarında bulunan aboneler
Gönen: 09.00 - 16.00 Aksu Enerji Ges, M32 Ges, Öz İnşaat Ges, Duru Süt Ve Göltaş sulama ile bu hattan enerji alan özel trafolu müşteriler
30.09.2016
Isparta: 08:30 - 18:00 Çelebiler Ve Gazi Kemal Mahalleleri Şehit Fehmi Bey Ve 120 Caddeleri, 1301, 1303, 1307, 1314, 1313, 1316, 1409, 1412, 1417, 1306, 1411, 1410, 1413, 1412 sokakları ile Isparta Müftülüğü,
Cumhuriyet İlköğretim Okulu, İplikçi Hamamı, Bedesten Çarşısı’nda bulunan aboneler
Isparta: 08:30 - 18:00 Işıkkent Mahallesine 265 Cadde, 5746, 5748, 5648, 5744, 5462, 5644 sokaklarında bulunan aboneler