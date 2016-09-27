EDAŞ, 28-29-30 Eylül tarihinlerinde Antalya, Isparta ve Burdur illerinde bazı bölgelerde tesis ve bakım çalışmaları sebebiyle elektrik kesintisi uygulanacağını bildirerek vatandaşların tedbirli olması gerektiği bildirildi.

Kesintiden etkilenecek bölgeler ve saatleri şu şekilde açıklandı:

29 Eylül 2016

Kepez: 09.00 - 19.00 Sütçüler, Gazi, Habibler, Varsak Ayanoğlu, Varsak Karşıyaka, Varsak Altıayak, Mehmet Akif Ersoy, Ünsal, Göçerler ve Altınova orta mahallelerinin bir kısmı

Aksu: 08.00 - 18.00 Kurşunlu Köyü

Kepez: 08.00 - 18.00 Teomanpaşa ve Mehmet Akif Ersoy Mahallelerinin bir kısmı

Alanya: 08.00 - 18.00 Mahmutlar Mahallesi, Göleviz Mevkii Selahattin Yaman Caddesi ve Cebeci Sağlık Ocağı çevresi

Kepez: 09.00 - 18.00 Emek Ve Karşıyaka Mahallelerinin bir kısmı

Kumluca: 09.00 - 18.00 Karacaağaç, Çaltı ve Altınyaka Mahalleleri

Kepez: 08.00 - 18.00 Fabrikalar mahallesinin bir kısmı

Alanya: 09.00 - 18.00 Tepe Mahallesi Sedir Yakası mevkii, 120 sokak

Demre: 09.00 - 18.00 Beymelek Mahallesi, Kızıl Alan mevkiinde bulunan aboneler

Korkuteli: 09.00 - 18.00 Merkez Mahallesi ve Değirmen civarı

Manavgat: 08.00 - 18.00 Sanayi Sitesi

Kepez: 10.00 - 17.00 Güneş Mahallesi yeni toptancı halinin bir kısmı

Muratpaşa: 09.00 - 17.00 Kızılsaray Mahallesi Yüzüncü Yıl Bulvarı 81, 76, 65, 62 sokaklar ve civarı

Muratpaşa: 09.00 - 17.00 Deniz, Bahçelievler, Altındağ, Kızılsaray, Elmalı, Kışla, Meydankavağı, Çaybaşı, Kızıltoprak, Yenigün, Zerdalilik, Demircikara Mahalleleri

Kemer: 09.00 - 17.00 Tekirova Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 101,111, 151,108 sokak ve kesistiği sokaklar ve caddelerde yapılacak enerji kesintisinden ag, og ve özel trafolu müşteriler

Manavgat: 09.00 - 17.00 Aydınevler Mahallesi 5540, 5541, 5545, 5546, 5547, 5548, 5549, 5551, 6046, 6047 sokaklar

Korkuteli: 08.30 - 16.30 Sülekler, Dereköy, Varsak, Taşkesiği, Başpınar, Büyükköy, Küçükköy, Bozova, Yeşilyayla, Yelten, Çomaklı, Garipce Mahalleleri

Elmalı: 08.30 - 16.00 Gümüşyaka Mahallesi ve bu hat üzerinden enerji alan özel müşteriler

Elmalı: 08.30 - 16.00 Çobanisa, Karaköy, Özdemir Mahallesi ve bu hattan enerji alan özel müşteriler

KAŞ: 09.00 - 16.00 Gökseki Merkez mevkii

Gündoğmuş: 10.00 - 15.00 Merkez Kozagacı, Pembelik, Cayırözü, Naragacı, Kayabükü, Akyar, Köprülü, Yeniköy, Camlıalan, Karaköy, Bedan, Eskıbag, Caltı Balkaya, ve bağlı bulunan yaylalar

Kepez: 09.00 - 11.00 Şafak Mahallesi Akdeniz Sanayi Sitesinin bir kısmı

BURDUR

28.09.2016

Bucak: 12.00 - 14.00 Karacaören, Çobanpınar, Dutalan Köyleri ile Pamucak Ve Gökalan Mahalleleri ile bu hatlardan enerji alan özel trafolu müşteriler

29.09.2016

Karamanlı:10.00 - 15.00 Kılavuzlar Köyü

30.09.2016

Burdur: 12.00 - 13.00 Kışla Mahallesi Ağız Ve Diş Sağlığı Hastanesi

ISPARTA

29.09.2016

Isparta: 08.30 - 18.00 Işıkkent Mahallesi 265 cadde, 5746, 5748, 5648, 5744, 5462, 5644 sokaklarında bulunan aboneler

Gönen: 09.00 - 16.00 Aksu Enerji Ges, M32 Ges, Öz İnşaat Ges, Duru Süt Ve Göltaş sulama ile bu hattan enerji alan özel trafolu müşteriler

30.09.2016

Isparta: 08:30 - 18:00 Çelebiler Ve Gazi Kemal Mahalleleri Şehit Fehmi Bey Ve 120 Caddeleri, 1301, 1303, 1307, 1314, 1313, 1316, 1409, 1412, 1417, 1306, 1411, 1410, 1413, 1412 sokakları ile Isparta Müftülüğü,

Cumhuriyet İlköğretim Okulu, İplikçi Hamamı, Bedesten Çarşısı’nda bulunan aboneler

Isparta: 08:30 - 18:00 Işıkkent Mahallesine 265 Cadde, 5746, 5748, 5648, 5744, 5462, 5644 sokaklarında bulunan aboneler