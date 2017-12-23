Antalya-Denizli yolu kar ve tipi nedeniyle tek yönlü trafiğe kapatıldı

Denizli'de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Denizli-Antalya karayolu Cankurtaran mevkiinde etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle, Kazıkbeli Geçidi'nde araçlar yolda kaldı. Kar yağışının artması ile birlikte Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından kar küreme araçları çalışmalarını hızlandırdı. Birçok araç kayganlaşan yolda ilerlemekte zorluk çekerken, bazı araçları ise vatandaşlar araçlardan inerek kar yağışında itekleyerek ilerletmeye çalıştı.

Yokuşta kalan araçlara trafik polisleri de yardım etti. Trafik ekipleri bölgede meydana gelen kazalar ve yolda kalan araçların kaldırılması için Antalya'dan Denizli yönüne trafiğe kapattı. Denizli Bağbaşı ile Serinhisar Çaylıhanı mevkilerinde oluşturulan kontrol noktalarında tır ve çekiciler bekletiliyor, zincirsiz ve kış lastiği olmayan araçların da geçişine izin verilmiyor. Bazı vatandaşlar ise kar yağışı ile birlikte kar keyfi yaşamak için cankurtaran mevkiine gelmesi dikkat çekti.



Bayram Coşkun

