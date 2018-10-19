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Antalya derbisine doğru

Antalya derbisine doğru
Antalya derbisine doğru

Süper Lig’in 9. haftasında oynanacak olan Antalya derbisinde Alanyaspor ile Antalyaspor ligde 5. kez karşı karşıya gelecek.

Lig'in 9'uncu haftasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Antalyaspor'da bu maçın hazırlıkları sürüyor. Ligde 5. kez karşı karşıya gelecek olan Alanyaspor'un Antalyaspor'a karşı üstünlüğü dikkat çekiyor.

Ligde 5'in karşılaşma

Geçmiş yıllarda Süper Lig'de 4, 1. Lig'de 2 kez, 2. Lig'de 10, Türkiye Kupası'nda 1 kez ve hazırlık maçlarında 6 kez karşı karşıya gelen iki Antalya ekibinden Alanyaspor'un galibiyetlerde 9-7'lik üstünlüğü bulunuyor. Ligde 4 defa karşı karşıya gelen iki takımın da 2'şer galibiyeti bulunuyor. Lig maçlarında Antalyaspor'un 8 golüne karşılık Alanyaspor 7 golle yanıt verdi. 

Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel ve Esat Sancaktar üçlüsünün yöneteceği karşılaşma pazar günü Alanya Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda saat 16.00'da oynanacak.

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