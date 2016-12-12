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Antalya Emniyet Müdürlüğü’nden ‘Sürücü Belgesi’ açıklaması

Antalya Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyada '2017 yılında sürücü belgelerinin yenilenmesi son buluyor' şeklinde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.


12 Aralık 2016 12:40

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, “Eski tip sürücü belgeleri değiştirme işlemlerine 1 Ocak 2016 tarihinde başlanmış ve 31 Aralık 2020 tarihine kadar devam edecektir” denildi.

Sürücü belgesi ve sağlık raporlarına dair yönetmeliğin hükümleri kapsamında olduğu belirtilen açıklamada, “Son günlerde sosyal medyada “2017 Ocak ayından itibaren sürücü sağlık raporlarının Devlet Hastanelerinden 350-400 TL. civarında bedel ödenerek alınacağı, bu nedenle 01 Ocak 2017’ye kadar sürücü belgelerinin yenilenmesi” şeklinde haber ve duyurular yoğun olarak paylaşılmaktadır. Bu haberler gerçeği yansıtmadığı gibi bu yönde Emniyet Genel Müdürlüğümüzce yapılan herhangi bir çalışma bulunmamaktadır.

Sürücü sağlık raporları halen; “Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelik” hükümleri kapsamında, Aile Hekimliği, Devlet Hastaneleri veya Özel Hastanelerden alınmaya devam edilmektedir ve bu durum daha önce duyurulduğu üzere 31.12.2020 tarihine kadar devam edecektir.
Konunun vatandaşlarımıza yaygın bir şekilde duyurulması “trafik tescil birimlerindeki yoğun birikimin ve iş gücü kayıplarının önlenmesi bakımından” önem arz etmektedir” denildi. 

Etiketler: Antalya Emniyet Müdürlüğü


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