İzmir Emniyet Müdürlüğü’nden Antalya Emniyet Müdürlüğü’ne atanan Celal Uzunkaya’yı, il binası girişinde eski Emniyet Müdürü Cemil Tonbul ve beraberindekiler karşıladı. Makamda kısa süre görüşen iki Emniyet Müdürü daha sonra brifing salonundaki devir teslim törenine katıldı. Tonbul, Uzunkaya’ya Antalya Emniyet Müdürlüğü Fors’unu takdim etti. Ardından Uzunkaya, Tonbul’a çiçek ve plaket verdi.

Törende konuşan Tonbul, 3 yıla yakın süren Antalya’daki görevinin sonuna geldiğini hatırlattı. Kendisine bu görevi tevdi eden devlet büyüklerine teşekkür eden Tonbul, "Son 7 yıldır aktif görevlerde bulundum. İki ilde emniyet müdürlüğü yaptım ve Özel Hareket Daire Başkanlığı gibi benim için ulvi saydığım bu görevi değerli büyüklerim sayesinde yerine getirdim. Devletime hizmet etmeye çalıştım. Antalya’da görev yaparken, başta Valimiz, kamu kurum ve kuruluşlarım ve vatandaşlarımızın desteğini gördüm. Antalyalılara şükranlarımı sunuyorum. Takım ruhu ile bu görevi yaptık, birlikte, beraber yaptık. Hep birlikte Antalya’da da huzur ve güveni sağlamaya çalıştık. Bu görevde başarılı olduysak ne mutlu bize. Ben görevimi huzur içinde devrediyorum. Teşkilatımızın en kıdemlilerinden bir ağabeyimiz buraya geldi. Yaptıkları yapacaklarının teminatıdır. Bir Karadenizli olarak hem hemşehrim hem de bir Trabzonsporlu olarak gözüm arkada değil diyorum. Onun için kedisine başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcısı olsun. Antalya için her zaman fedakarlığa hazırım. Allah ısmarladık" diye konuştu.

"Gece gündüz mesai sarfedeceğiz"

Uzunkaya ise devletin çeşitli kademelerinde her zaman devir teslim törenlerinin olduğunu aktararak, iki gün önce İzmir’de de kendisinin görevi devrettiğini hatırlattı.

Hem emniyet hem de hayat içinde bir koşturmaca olduğunu belirten Uzunkaya, "Bir bayrak yarışı var. Şu anda yapılan bunun göstergesidir. Cemil Tonbul, 3 yılda, Antalya ve Antalyalılara mesai arkadaşlarıyla beraber çok güzel hizmetler verdi. İnşallah bıraktığı yerden bizler bu hizmeti daha ileriye götürme konusunda kendimizi vazifeli adlediyoruz. Antalya için daha düzenli, daha huzurlu ortam oluşturma konusunda tüm arkadaşlarımla beraber gece gündüz mesai sarfedeceğiz, enerjimizi ona göre harcayacağız" dedi.

"Eksiklikler daha çok çalışılarak tamamlanacak"

15 Temmuz sürecinin ardından emniyette görevden alma, uzaklaştırma, tutuklanma ve ihraçların olduğunu aktararan Uzunkaya, "Bundan kaynaklı bir personel kaybı doğdu. Eksilen her personelin yerine, bu yıl Doğu ve Güneydoğu’ya çokça personel gönderildi birinci bölge illerden. Batı illerinin hepsinde bir önceki yıla yüzde 10 personel eksikliği olacak. Biz bir takımız, biz köklü 171 yıllık tarihi olan teşkilatın mensubu, büyük bir aileyiz, öyleyse takımdan eksilen personelin yerine, futbol takımlarında olduğu gibi daha fazla koşarak diğer arkadaşlarımızın eksiklikleri aksaklık oluşturmaması adına daha fazla ter dökerek telafi edeceğiz. Bunu hem müdür arkadaşlarımızdan, hem de sıralı alt kademe arkadaşlarımdan ilk gün isteği, arzusu emri olarak bu vesile ile belirtmek istiyorum" dedi.

Tonbul’a istihbarat eksikliği

Uzunkaya şöyle konuştu: "Takım ruhundan bahsedince, Tonbul kardeşimiz anlattı. Özel Harekat Müdürlüğü yaptığı için istihbarat konusunda bir eksikliği olmuş. Beni Trabzonsporlu anlattı kendisi Trabzonlu olması nedeniyle. Ama eski Trabzonsporlu olduğumu istihbari bilgi eksikliğinden bilememiş. Cemil bu vesile ile Galatasaraylı olduğumu öğrenmiş olacak muhtemelen. Eskiden Trabzonsporluydum" ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından yeni Emniyet Müdürü Uzunkaya, Tonbul’u emniyet binasından makam aracı ile uğurladı.

İsa Akar-Ertuğrul Gün