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Antalya Film Festivali'nde yarışan filmlerin oylaması BiP ile yapılacak

Antalya Film Festivali'nde yarışan filmlerin oylaması BiP ile yapılacak
Antalya Film Festivali'nde yarışan filmlerin oylaması BiP ile yapılacak

Uluslararası Antalya Film Festivali’nde yarışacak filmlerin oylamaları BiP üzerinden gerçekleştirilecek.

Turkcell'in yerli yaşam ve iletişim platformu BiP, hayata geçirdiği inovatif yeniliklere bir yenisini daha ekledi. Bu yıl 55'incisi düzenlenen Türkiye'nin köklü film festivallerinden Uluslararası Antalya Film Festivali heyecanına BiP de ortak olacak. 29 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan festivalde yarışan filmlerin oylamaları BiP üzerinden yapılacak. 

Sinemanın en iyileri BiP ile belirlenecek 

Antalya Film Festivali'nin yarışma kategorisinde yer alan 8'i uluslararası toplam 10 film BiP ile oylanacak. En iyilerin belirleneceği etkinlikte kullanıcılar, BiP içerisinde yer alan Antalya Film Festivali kanalına girerek, filmleri oylayacak. İzleyiciler, BiP Keşfet bölümünde yer alan Antalya Film Festivali kanalına film gösteriminin yapılacağı salon girişindeki bilet kontrolleri sırasında verilecek kodu girecek, böylece oy verme işlemi gerçekleştirilmiş olacak.  

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