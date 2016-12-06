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Antalya, Isparta ve Burdur'da planlı elektrik kesintisi uyarısı

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. Antalya, Isparta ve Burdur için planlı elektrik kesintisi uyarısı yaptı.

Antalya, Isparta ve Burdurda planlı elektrik kesintisi uyarısı

06 Aralık 2016 19:05

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Antalya'nın Muratpaşa, Manavgat, Korkuteli, Kepez, Kaş, Döşemealtı, Konyaaltı, Alanya, Akseki, Demre, Kumluca, Elmalı ve Gazipaşa ilçelerinde 8 Aralık tarihinde planlı elektrik kesintisi uygulanacağı uyarısında bulundu.

AEDAŞ tarafından yapılan açıklamada; 08 Aralık tarihinde Antalya'nın Muratpaşa, Manavgat, Korkuteli, Kepez, Kaş, Döşemealtı, Konyaaltı, Alanya, Akseki, Demre, Kumluca, Elmalı ve Gazipaşa ilçelerinde planlı elektrik kesintisi gerçekleştirileceği uyarısı yapıldı.

Elektrik kesintisinin uygulanacağı, İlçe, köy ve mahalleler şu şekilde:

Muratpaşa: 09.00-19.00 Çaybaşı ve Ermenek mahalleleri.
09.00- 17.00 Meydankavağ, Çaybaşı, Kızıltoprak ve Yüksekalan Mahallesi.
Manavgat: 08.00-18.00 Sanayi Sitesi
Korkuteli: 08.00-18.00 Yeşilyayla
Kepez:09.00-18.00 Merkez Karşıyaka ve Fevzi Çakmak mahalleleri.
Kaş: 09.00-16.00 Ağullu ve İslamlar mahalleleri.
Döşemealtı: 08.00-17.30 Ekşili, Döşemealtı Belediyesi Kumocağı,Ilıca ve Ekşili mahalleleri.
Konyaaltı: 07:00- 17:00 Geyikbayırı, Çağlarca mahalleleri ve Çağlarca ile Doyran mahalleleri.
09:00- 17:00 Bahtılı mahallesi
Alanya: 09.00-17.00 Sapadere, Beyreli, Kocaoğlanlı, Çamlıca, Yaylakocak, Fakırcalı, Beldibi, Başköy mahalleleri ile Maden Ocakları mevkii ve özel trafolu müşteriler.
Akseki : 09.00-17.00 Akseki Merkez Devlet Hastanesi, ASAT içme suyu arıtma tesisi, Toki konutları, Karayol binası ve tüm GSM operatörleri
Demre: 09.00-17.00 Yaylakaya mahallesi.
Kumluca: 08.30- 17.00 Yeni Mahalle, Mavikent, Kum, Göksu, Hacıveliler ve Karşıyaka mahalleleri ile Çürükiçi mevkii, sanayi çevresi
09.00 - 16.00 Karşıyaka Mahallesi
Elmalı: 08.00- 16.00 Tekke ve Akçaeniş mahallelerinin geneli.
09.00-16.00 Karyağdı mahallesi bir bölümü
Gazipaşa: 09.00- 16:00 Aydın ve İstiklal mahallelerinin bir kısmı. 

 Isparta’da planlı elektrik kesintisi uyarısı

ISPARTA (İHA) - Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Isparta’nın Şarkikaraağaç ilçesinde 08 Aralık tarihinde planlı elektrik kesintisi uygulanacağı uyarısında bulundu.
AEDAŞ tarafından yapılan açıklamada 08 Aralık tarihinde Isparta’nın Şarkikaraağaç ilçesinde planlı elektrik kesintisi gerçekleştirileceği uyarısı yapıldı.

Elektrik kesintisinin uygulanacağı, İlçe ve köyler şu şekilde:
Şarkikaraağaç:09.00-17.30 Belceğiz Köyü
Şarkikaraağaç:13.00-17.30 Sarıkaya Köyü 

Burdur’da planlı elektrik kesintisi uyarısı

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Burdur Merkez, Çavdır, Gölhisar, Karaman ve Kemer ilçelerinde 08 Aralık tarihinde planlı elektrik kesintisi uygulanacağı uyarısında bulundu.
AEDAŞ tarafından yapılan açıklamada 08 Aralık tarihinde Burdur Merkez, Çavdır, Gölhisar, Karaman ve Kemer ilçelerinde planlı elektrik kesintisi gerçekleştirileceği uyarısı yapıldı.

Elektrik kesintisinin uygulanacağı, İlçe, köy ve mahalleler şu şekilde:

Merkez:09.00-13.00 Kışla Mahallesi Donbacı, Selendik ve Çay Mevkiileri, Askeriye Köyü ve Gökçebağ Köyü
Merkez:09.00-15.00 Bağlar Mahallesi Yeşil Hasan Damı Mevkisi
Merkez:09.00-17.00 Kavacık Köyü ve Yeşilova ilçesine bağlı Örencik Köyü
Merkez:09.00-17.00 Armağan İlci Mahallesi Lala Paşa Caddesi, Feslikan, 204, 205, 206, 207, 208, 209 ve 210 sokakları
Çavdır:09.30-17.00 Söğüt Beldesi Çeşme ve Yeşil Mahalleleri
Çavdır:13.00-16.00 Söğüt Beldesi Çeşme ve Fatih Mahalleleri
Kemer: 09.00-17.30 Korkuteli ilçesine bağlı; Söbüce yaylası
Karaman:09.00-17.00 Kağılcık Köyü
Gölhisar:09.00-17.00 Armutlu Mahallesi Mete Erdoğan, Kümbet, Şeker, Rauf Denktaş, Armutluk, Kavak, Bedir ve Turgut Özal Sokakları 

Etiketler: Akdeniz Elektrik Dağıtım, antalya, burdur, ısparta, planlı elektrik kesintisi uyarısı


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