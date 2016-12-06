Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Antalya'nın Muratpaşa, Manavgat, Korkuteli, Kepez, Kaş, Döşemealtı, Konyaaltı, Alanya, Akseki, Demre, Kumluca, Elmalı ve Gazipaşa ilçelerinde 8 Aralık tarihinde planlı elektrik kesintisi uygulanacağı uyarısında bulundu.

AEDAŞ tarafından yapılan açıklamada; 08 Aralık tarihinde Antalya'nın Muratpaşa, Manavgat, Korkuteli, Kepez, Kaş, Döşemealtı, Konyaaltı, Alanya, Akseki, Demre, Kumluca, Elmalı ve Gazipaşa ilçelerinde planlı elektrik kesintisi gerçekleştirileceği uyarısı yapıldı.

Elektrik kesintisinin uygulanacağı, İlçe, köy ve mahalleler şu şekilde:

Muratpaşa: 09.00-19.00 Çaybaşı ve Ermenek mahalleleri.

09.00- 17.00 Meydankavağ, Çaybaşı, Kızıltoprak ve Yüksekalan Mahallesi.

Manavgat: 08.00-18.00 Sanayi Sitesi

Korkuteli: 08.00-18.00 Yeşilyayla

Kepez:09.00-18.00 Merkez Karşıyaka ve Fevzi Çakmak mahalleleri.

Kaş: 09.00-16.00 Ağullu ve İslamlar mahalleleri.

Döşemealtı: 08.00-17.30 Ekşili, Döşemealtı Belediyesi Kumocağı,Ilıca ve Ekşili mahalleleri.

Konyaaltı: 07:00- 17:00 Geyikbayırı, Çağlarca mahalleleri ve Çağlarca ile Doyran mahalleleri.

09:00- 17:00 Bahtılı mahallesi

Alanya: 09.00-17.00 Sapadere, Beyreli, Kocaoğlanlı, Çamlıca, Yaylakocak, Fakırcalı, Beldibi, Başköy mahalleleri ile Maden Ocakları mevkii ve özel trafolu müşteriler.

Akseki : 09.00-17.00 Akseki Merkez Devlet Hastanesi, ASAT içme suyu arıtma tesisi, Toki konutları, Karayol binası ve tüm GSM operatörleri

Demre: 09.00-17.00 Yaylakaya mahallesi.

Kumluca: 08.30- 17.00 Yeni Mahalle, Mavikent, Kum, Göksu, Hacıveliler ve Karşıyaka mahalleleri ile Çürükiçi mevkii, sanayi çevresi

09.00 - 16.00 Karşıyaka Mahallesi

Elmalı: 08.00- 16.00 Tekke ve Akçaeniş mahallelerinin geneli.

09.00-16.00 Karyağdı mahallesi bir bölümü

Gazipaşa: 09.00- 16:00 Aydın ve İstiklal mahallelerinin bir kısmı.

Isparta’da planlı elektrik kesintisi uyarısı

ISPARTA (İHA) - Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Isparta’nın Şarkikaraağaç ilçesinde 08 Aralık tarihinde planlı elektrik kesintisi uygulanacağı uyarısında bulundu.

AEDAŞ tarafından yapılan açıklamada 08 Aralık tarihinde Isparta’nın Şarkikaraağaç ilçesinde planlı elektrik kesintisi gerçekleştirileceği uyarısı yapıldı.

Elektrik kesintisinin uygulanacağı, İlçe ve köyler şu şekilde:

Şarkikaraağaç:09.00-17.30 Belceğiz Köyü

Şarkikaraağaç:13.00-17.30 Sarıkaya Köyü

Burdur’da planlı elektrik kesintisi uyarısı

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Burdur Merkez, Çavdır, Gölhisar, Karaman ve Kemer ilçelerinde 08 Aralık tarihinde planlı elektrik kesintisi uygulanacağı uyarısında bulundu.

AEDAŞ tarafından yapılan açıklamada 08 Aralık tarihinde Burdur Merkez, Çavdır, Gölhisar, Karaman ve Kemer ilçelerinde planlı elektrik kesintisi gerçekleştirileceği uyarısı yapıldı.

Elektrik kesintisinin uygulanacağı, İlçe, köy ve mahalleler şu şekilde:

Merkez:09.00-13.00 Kışla Mahallesi Donbacı, Selendik ve Çay Mevkiileri, Askeriye Köyü ve Gökçebağ Köyü

Merkez:09.00-15.00 Bağlar Mahallesi Yeşil Hasan Damı Mevkisi

Merkez:09.00-17.00 Kavacık Köyü ve Yeşilova ilçesine bağlı Örencik Köyü

Merkez:09.00-17.00 Armağan İlci Mahallesi Lala Paşa Caddesi, Feslikan, 204, 205, 206, 207, 208, 209 ve 210 sokakları

Çavdır:09.30-17.00 Söğüt Beldesi Çeşme ve Yeşil Mahalleleri

Çavdır:13.00-16.00 Söğüt Beldesi Çeşme ve Fatih Mahalleleri

Kemer: 09.00-17.30 Korkuteli ilçesine bağlı; Söbüce yaylası

Karaman:09.00-17.00 Kağılcık Köyü

Gölhisar:09.00-17.00 Armutlu Mahallesi Mete Erdoğan, Kümbet, Şeker, Rauf Denktaş, Armutluk, Kavak, Bedir ve Turgut Özal Sokakları