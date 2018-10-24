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Antalya merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Antalya merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
Antalya merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Antalya merkezli Ankara, İzmir ve Zonguldak illerinde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 6 şüpheli yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün haberleşme aracı olan ByLock programını kullandığı tespit edilen şüphelilerşin yakalanması için çalışma başlattı. 

Antalya merkezli Ankara, İzmir ve Zonguldak illerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere Antalya'ya getirilirken, aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.  

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